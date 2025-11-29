Ko je v razredu preveč energije, odidejo ven – s kitaro

Učitelj razrednega pouka na Osnovni šoli Šenčur ni bil od nekdaj učitelj. Je namreč inženir računalništva, ki se je za učiteljski poklic odločil pozneje. Očitno je bila odločitev prava, saj so njegovi učenci drug za drugim razlagali, kako dober je, »ker vse tako fajn razloži«. Učiteljski poklic razume kot poslanstvo, ki zahteva nenehno prilagajanje. Če nekaj ne deluje, je treba spremeniti pristop. Bližnji gozd je vedno dobra izbira, prav tako petje ob kitari ali vaja kričanja.

Andrej Bajželj je delal v gospodarstvu, bil je samostojni podjetnik, potem pa je prišel v razred. Kot inženir računalništva bi imel gotovo višjo plačo, a bi ves čas sedel za računalnikom, česar pa ni želel. Tako je prišel v razred. »Hvaležen sem za svoj poklic, v katerem se moraš vsak dan zavedati, da te otroci opazujejo. Zato je ta poklic poslanstvo. Najprej moraš biti dober človek, da si lahko dober učitelj.«

Kljub temu pa je z računalniki ostal povezan. Na šoli vodi ure lego robotike za četrte razrede. Otroci programirajo na tablicah in sestavljajo komplete. Šola je vključena tudi v projekt Inovativna pedagogika, v katerem vsak učitelj v svoje ure vpelje določeno znanje s področja računalništva. »Prva triada ima, recimo, spoznavanje s tipkovnico. V četrtem razredu pa imamo že posebne znake, recimo kombinacijo tipk, sledi spoznavanje worda, powerpointa, pozneje že ustvarjajo v canvi. Da so po opravljeni osnovni šoli nekako opremljeni.« V razredu osnove spoznavajo na praktični ravni, zdaj izdelujejo voščilnice. Spišejo jih v wordu, oblikujejo, natisnejo, še kaj ročno uredijo, potem pa jih pokažejo staršem.

Hvaležen je, da so v okolju, kjer jih lahko odpelje ven. Zunaj lahko sprostijo pritisk. FOTO: osebni arhiv

Računalništvo in informatika

Učitelj ugotavlja, da številni odrasli mislijo, da otroci obvladajo vse, kar je digitalno, a resnica je povsem drugačna. »Tudi telefonov ne obvladajo, razen tistih aplikacij, ki jih nenehno uporabljajo, in se ne zavedajo nevarnosti na spletu. Širša javnost pravi, 'saj mladi bodo pa znali', a ni nujno. Ne bodo. Veliko je pasti in prav je, da imajo otroci možnost nekje dobiti vsaj osnovno znanje. Pri nas, na primer, že v drugem razredu gledamo videe na safe.si, v katerih nastopajo ovce, ki opozarjajo na različne pasti.«

Čeprav so mnogi zaskrbljeni zaradi uvajanja računalništva v šole, učitelj, ki vodi oddelek računalništva in informatike, poudarja, da pri tem sploh ne gre za digitalne kompetence in da zaslona v začetnem obdobju sploh ne potrebujejo. »Gre za mrežo: tri korake naprej, dva levo, tri naprej, kam prideš? To je v bistvu samo računalniško koračno mišljenje, nič drugega. Sledi spoznavanje s tipkovnico in učenje, kako prijeti miško. Ni treba, da je računalnik sploh vklopljen. Z računalnikom se v resnici malenkost srečajo v tretjem razredu, potem v četrtem. Ampak za zdaj je vse še v povojih. To bo treba razširiti na celotno generacijo, da bodo to delali vsi učitelji. Premalo je učiteljev, ki bi si upali oziroma bi bili dovolj kompetentni za to. Sam v tem vidim priložnost. Imamo stare računalnike, ki jih lahko damo v razrede, da se otroci z njimi seznanijo. Večkrat kot bodo slišali za pasti na spletu, bolje bo.«

Vaje sodelovanja v razredu. FOTO: osebni arhiv

Sprostitev

V šoli sicer ves čas iščejo rešitve, kako otroke umakniti od digitalnih naprav, če ne gre za učenje. »Učencem moraš dati nekaj drugega. Ravnateljica je dobila idejo, da bi jim uredila mize za namizni tenis.« Takoj so postale hit, prav tako ročni nogomet. Najprej so bile mize ves čas zasedene, učitelj pravi, da fantje niti malice niso več jedli, ker so se takoj hiteli igrat. »Zato zdaj med malico ni igranja. Med drugimi odmori pa je vedno vse zasedeno. Sedmošolci in osmošolci takoj priletijo. Zato svoje učence včasih spustim pet minut prej, da sploh pridejo kdaj na vrsto. To so seveda izjeme. Običajno ob petkih, ko tudi ne dajem domačih nalog. So že dovolj obremenjeni. Prav je, da so otroci.«

Včasih je v razredu preveč energije. Takrat odidejo v bližnji gozd. Učitelj, ki je pel v več ansamblih, vzame s sabo kitaro in zapojejo. »Hvaležen sem, da smo v tem okolju, da jih lahko odpeljem ven in tudi otroci potrebujejo čim več gibanja. Sploh v tem času, ko koncentracija pada vsem, tudi odraslim. Zunaj je možnost za sprostitev pritiska.« Kadar ne morejo ven, pride prav vaja kričanja. Zamašijo si ušesa in zakričijo najprej na kratko, potem do izdiha. Sliši se preprosto, učitelj pravi, da je tudi zelo učinkovito. Kot tudi popolno nasprotje, ko imajo minute tišine. Delajo tudi vaje, ki jih je pripravil Zavod RS za šolstvo. »Tega sem se letos prvič lotil, gre za projekt Varno in spodbudno učno okolje. Nekatere vaje so res dobre.« Tako ne deli le rdečih kartonov za neprimerno vedenje, ampak s plakatom opozarjajo tudi na lepe in prijazne besede. Da se otroci, denimo, spomnijo na besede, kot sta prosim in hvala.

Vaja potrpežljivosti, zbranosti in zaupanja v okolici šole. FOTO: osebni arhiv

Skupna pravila

V razredu je toliko ljudi naenkrat, da neka pravila morajo veljati. A učitelj pravi, da če pravila ne nastanejo skupaj, jih vsi ne bodo upoštevali. Vsa pravila so tako predlagali otroci. Prej omenjeni rdeči karton je opozorilo. Po treh kartonih sledi vpis v rdečo knjigo in po treh vpisih dobijo obvestilo tudi starši. Z njimi nima učitelj nobenih težav. »Tudi starši lahko doživljajo stisko. Ampak če ima otrok vedenjske težave, je nekje vzrok. Morda je za tem kakšno bolezensko stanje, morda ima slabši vid, sluh, premalo koncentracije.«

Težave v razredu rešujejo tudi s skrinjico, v katero otroci lahko anonimno dajejo različne zapise, ki se jih vsak teden nabere precej. »Za skrinjico sem hvaležen učiteljici, od katere sem jo podedoval. Najprej smo jo uporabljali za težave, potem pa sem to razširil tudi za dobre stvari. Učenci bi namreč radi ves čas govorili, časa pa ni. Recimo da pri naravoslovju obravnavamo neko temo in se iz razreda zasliši: Učitelj, jaz sem bil pa tam in tam. To se zgodi zelo velikokrat. Ne moreš vseh poslušati, ker jih je v razredu 25. Ko pa to napišejo, se o tem pogovarjamo pri posebni uri. Takrat lahko povejo zgodbe ali pa pač karkoli želijo. Pri težavah gre največkrat za medsebojne odnose in mislim, da s tem sproti rešujemo, da se težave ne nabirajo.«

Za glasbo (spodaj Andrej Bajželj na kitari) in petje lahko poskrbi tudi v vodi. FOTO: osebni arhiv

Čeprav so učenci šele v četrtem razredu, tudi njih kdaj obremenjujejo ocene. Zato jim je z veseljem povedal, da jih novi pravilnik o ocenjevanju predvideva manj. A je bil kot vedno iskren. »Če bi pri matematiki zmanjšali število ocen, bi se nabralo ogromno snovi in bi bil pisni test preveč obsežen. Tisti, ki imajo več težav pri bralnem razumevanju, bi težko prišli do konca. Tu je največja težava. Mislim, da je to zaradi digitalizacije, ker niso zmožni dalj časa brati. Preberejo že, razumejo pa ne.«

A zdaj prihaja lepši čas. Imeli bodo novoletne delavnice, učitelj ima pripravljeno jelko in lučke. Čaka jih okraševanje, ogledali si bodo predstavo, v kateri nastopajo učenci šole. Učitelj je namignil, da vse njegove učence čaka tudi sladko presenečenje. In gotovo bodo še kakšno zapeli.

