Najagresivnejše lobiranje tega mandata

Po vetu državnega sveta je pred poslanci vnovično glasovanje o zakonu o psihoterapiji. O njem bodo predvidoma glasovali na prihodnji redni seji, ki se bo začela čez dva tedna, pri čemer pa izid glasovanja še ni jasen. Zato je do takrat mogoče pričakovati nadaljevanje lobiranj, ki so jih številni poslanci v pogovoru z nami označili za ena najnapornejših in najobsežnejših v tem mandatu. Vzrok za to vidijo predvsem v tem, da zakon o psihoterapiji razširja krog potencialnih izvajalcev pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.