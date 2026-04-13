Najbolj lojalno volilno bazo imata SDS in SD

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi bil izid tako rekoč enak, kot je bil 22. marca, kaže Barometer, ki ga je inštitut Mediana opravil za Delo pred konstitutivno sejo državnega zbora in izbiro Zorana Stevanovića kot prvega med poslanci. Komu bodo namenili glas, se, sodeč po rezultatih ankete, skoraj polovica vprašanih odloči že več mesecev pred volitvami. Kljub vsem mednarodnim turbulencam in posledicam tega dogajanja večina ocenjuje, da bi se morala nova vlada prioritetno lotiti urejanja zdravstva.