FOTO:Najbolj peklenski dan v letu

V alpskih dolinah podobno vroče kot po nižinah

38

stopinj Celzija bo podnevi na Primorskem

Vročina prihaja iz Francije, Nemčije in glavnega alpskega grebena.

Najbolj vroče je bilo 22. junija 2000 v Metliki, 37,5 stopinje Celzija.

Velika vročina bo ­kratkotrajna.

Zelo vroče ne bo dolgo

