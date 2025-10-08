Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

Najbolj priljubljen politik desnega pola zadnjih nekaj mesecev je Anže Logar. Nekdanji poslanec SDS, ki je oktobra 2024 izstopil iz največje opozicijske stranke in ustanovil stranko Demokrati, je kot uradno nestrankarski kandidat na predsedniških volitvah leta 2022 doživel izjemen uspeh – prepričal je več kot 410.000 volivcev.

Od takrat njegova priljubljenost sicer pada, a se stalno uvršča v sam vrh lestvice. Priljubljenost njegove stranke temu sicer ne sledi.

Po zadnjih ocenah bi Demokrate volilo vsega štiri odstotke vprašanih, medtem ko je SDS trdno na prvem mestu z več kot 21-odstotno podporo.

Prvi mož SDS Janez Janša je medtem med politiki z desnega pola na zadnjem merjenju šele na tretjem mestu – bolj priljubljen je namreč Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSi.

Podatki so vzeti iz rezultatov javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo za medijsko hišo Delo opravlja institut Mediana.