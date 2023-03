Najbolj seksistično izjavo leta je izrekla ravnateljica Waldorfske šole

Letošnja prejemnica antinagrade bodeča neža za najbolj seksistično izjavo minulega leta je ravnateljica Walfdorske šole Simona Pajk. V hudi konkurenci je zmagala z izjavo v kateri je, kot so zapisali v obrazložitvi »fante označila za nagonska bitja, punce pa edine za razumne, ki naj sprejmejo odgovornost še za fante«.

V tekmovanje je bilo uvrščenih 16 seksističnih izjav izrečenih v zadnjem letu, med njimi so tudi izjave predsednice države Nataše Pirc Musar, predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, nadškofa Stanislava Zoreta, tedanjega predsednika državnega sveta Alojza Kovščce in drugih.

Zmagala je ravnateljica zasebne Waldorfske šole z izjavo, ki jo je dala za Radio Prvi: »Na naši šoli so prepovedana barvanje las, lakiranje nohtov in drugo lepotičenje. Prepovedana so minikrila in majice s tankimi, špageti naramnicami. In mi to tudi utemeljimo dekletom. Namreč, fantom se je v teh pubertetniških letih že tako težko zbrati, utopljeni so v hormonih, in če potem poleg šestnajst, sedemnajst let starega fanta sedi dekle, ki je poleg tega, da je lepo, še strašno pomanjkljivo oblečeno, se fant res ne more koncentrirati na pouk. In to dekleta lepo sprejmejo in razumejo.«

Spletnega glasovanja o najbolj seksistični izmed nominiranih izjav se je udeležilo 1200 oseb, potekalo pa je med 25. februarjem in 5. marcem. Zmagovalno izjavo pa je med petimi, ki so prejele največ glasov po spletu, izbralo občinstvo na razglasitvi nagrade, ki je potekala danes v klubu Gromka na Metelkovi v Ljubljani.

»Ker so seksistične izjave v javnem diskurzu vsakodnevne in največkrat ne doživijo refleksije, jih Bodeča Neža zbira, analizira in komentira ter izpostavlja javni kritiki,« so zapisali. Bodečo Nežo za seksistično izjavo že desetletje podeljuje kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si. Seksistične izjave lahko predlaga kdorkoli, o objavi nominiranih izjav pa odloča delovna skupina. Nagrado so prvič podelili na mednarodni dan žensk 8. marca 2013, ko jo je prejel pisatelj Vlado Žabot.