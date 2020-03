Najbolj zaupanja vredne znamke in osebnosti: Luka Dončić, Vlado Kreslin, Delo, Spar ... 

Raziskava ne sporoča, da znamke, ki se niso uvrstile na seznam, niso zaupanja vredne. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports



Revija Readers's Digest Slovenija je 14. leto zapored razglasila znamke, ki med Slovenci uživajo največ zaupanja. Med njimi so Volvo, Bosch, Samsung, Telekom Slovenije in Spar. Med najbolj zaupanja vrednimi osebnostmi soin. Raziskavo je opravil inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu tisoč posameznikov.»Raziskava Trusted Brand ni nova stvar, v Sloveniji se izvaja že 14. leto,« je spomnil vodja Reader's Digest Slovenija. So pa z metodološko prenovo lani prešli na elektronski vprašalnik, na katerega je letos odgovorilo tisoč respondentov. Ti so ocenjevali stopnjo zaupanja navedenim blagovnim znamkam v posameznih kategorijah, dodali so lahko tudi znamko po svojem izboru.Raziskava je ugotavljala zaupanje izdelkom v zelo široki paleti kategorij. V kategoriji avtomobilov je bila za najbolj zaupanja vredno izbrana znamka Volvo, v kategoriji gospodinjskih aparatov Bosch, pri mobilnih telefonih Samsung, med ponudniki mobilnih storitev Telekom Slovenije, med bankami Delavska hranilnica in med zavarovalnicami Zavarovalnica Triglav.Telekom Slovenije je slavil tudi v kategoriji ponudnikov internetnih storitev. OMV je najbolj prepričal med bencinskimi servisi, Spar med prodajalci živil, Terme Olimia med zdravilišči in Kranjska Gora med smučišči. Medex je najbolj zaupanja vredna znamka v kategoriji medu in medenih izdelkov, Lekadol med protibolečinskimi tabletami, Nivea v kategoriji negovalne kozmetike, Fructal med sokovi, Laško med pivi, Radenska med ustekleničenimi vodami in Barcaffe med kavami.V kategoriji mleka največ zaupanja uživa znamka Zelene doline, v kategoriji trgovin s čevlji Alpina, v kategoriji čokolad Gorenjka, v kategoriji kruh in pekovski izdelki pa Pekarna Pečjak. Najbolj zaupanja vredni v svojih kategorijah so še čaji 1001 cvet, turistična agencija Sonček, okna Velux, ležišča Meblo Jogi, ponudnik elektrike Gen-I in barve za dom Jupol/Jub.Med mediji so najbolj zaupanja vredni TV Slovenija (TV-postaja), Odmevi (informativna oddaja), Val 202 (radijska postaja) in Delo (dnevni časopis). Najbolj zaupanja vredne osebnosti v Sloveniji pa so Luka Dončić med športniki, Vlado Kreslin med glasbeniki,Ivo Boscarol med podjetniki,med televizijskimi inmed radijskimi voditelji.Kot je pojasnila glavna urednica revije Reader's Digest Slovenija, Boscarol to priznanje prejema že od samega začetka, Avdić pa peto leto zapovrstjo. Kreslin je priznanje prejel drugič, Dončić in Bergant pa sta na seznamu novinca.Pri Reader's Digest Slovenija so ugotavljali še, katerim dobrodelnim organizacijam najbolj zaupajo Slovenci. Na prvo mesto se je uvrstila Palčica Pomagalčica, ki je zbirala sredstva za malega Krisa. Med dobrodelnimi kampanjami pa je najvišje ocene prejel projekt Vida društva Humanitarček.»Gradnja zaupanja je zelo dolgotrajen proces,« je spomnila izvršna direktorica inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Potrošniki zaupanje razvijajo postopoma in na podlagi različnih dejavnikov, kot so, denimo, ugled, ime, izkušnje, mnenje od ust do ust, komunikacija znamke, kako se z njo poistovetimo in podobno. »Blagovnim znamkam, ki so na trgu dalj časa, zaupa več ljudi. Hkrati pa se te znamke dlje obdržijo na trgu,« je dejala Setinškova.Dodala je še, da raziskava ne sporoča, da znamke, ki se niso uvrstile na seznam, niso zaupanja vredne. »To sploh ni res. Tudi preostale so lahko zelo zaupanja vredne, a imajo manjši delež ljudi, ki jim najbolj zaupajo,« je poudarila. Prav tako ni nujno, da potrošniki najbolj kupujejo izdelke tiste znamke, ki ji najbolj zaupajo. Med avtomobili, denimo, lahko nekdo kot najbolj zaupanja vrednega ocenjuje Mercedes, a si ga ne more privoščiti.V Mediani so se vprašali tudi, ali se najbolj zaupanja vredne znamke razlikujejo po starostnih skupinah respondentov. Tako so v nekaterih kategorijah preverili rezultate za starostni skupini od 18 do 40 in od 18 do 30 let. Tako so npr. pri avtomobilskih znamkah, kjer je v celotni raziskavi slavil Volvo, v prvi od teh skupin kot najbolj zaupanja vrednega izbrali Mercedes, v drugi pa Volkswagen. Mlajši so, denimo, pri internetnih ponudnikih največje zaupanje izrazili Telemachu, pri mobilnih telefonih so izbrali Huawei, pri smučiščih Roglo, pri termah Terme Čatež, pri turističnih agencijah Palmo in pri ležiščih Dormeo.Katere znamke so navedene v raziskavi, določijo raziskovalci sami; podjetje se v raziskavo samo ne more vključiti. Sicer pa lahko logotip Trusted Brand uporabljajo brezplačno, je še pojasnil Škraba.