Študenti o zastareli vsebini smeri in programih, ki jim »ne bi prišli prav«

S četrtkom se je začelo obdobje drugega vpisnega roka v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov. Kam se je v prvem roku pod prvo željo vpisalo največ maturantov, je bilo sicer že znano, od srede, 19. avgusta pa je znano tudi, koliko novih mest so razpisale določene fakultete na posameznih programih. Nobenega dodatnega mesta niso razpisali na 38 študijskih programih, med temi pa je tudi nekaj tistih, ki so bili v prvem roku pod prvo željo mladih med bolj zaželenimi. Podatki, ki so omenjeni v povezavi s prvim rokom, veljajo za maturante, ki so te programe izbirali kot svojo prvo željo. Največ kandidatov je torej pod prvo željo prvega vpisnega roka vpisalo Univerzitetni program Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (UL). Sledijo Medicina UL, nato pa ...