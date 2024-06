Najbolje plačanim še dodatnih dvesto evrov na mesec

V nadaljevanju preberite:

Obrnili smo še en list na koledarju, novi mesec pa je zaposlenim v javnem sektorju prinesel tudi višje plače. Koliko zaslužijo v javnem sektorju in koliko je to v primerjavi z zasebnim sektorjem? Na hitro smo analizirali še lestvico najbolje plačanih: pogledali smo na rep seznama in ugotovili, da najbolje plačanim plače rastejo še hitreje.