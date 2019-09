Najboljša priprava na esej na maturi  

​Naročila na knjigo so že v teku pri založbi Beletrina, dodatne informacije dobite na telefonski številki 01 200 37 00 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Vsi kupci knjige prejmejo tudi enomesečni dostop do digitalnega časopisa Delo.

Trd oreh za marsikaterega dijaka je esej, saj prispeva kar polovico končne ocene iz slovenščine. Generacija maturantov 2020 bo svojo sposobnost pisanja v slovenskem jeziku dokazovala ob štirih Cankarjevih dramah: Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski in Hlapci.Založba Beletrina je v sodelovanju z družbo Delo izdala knjigoki bo maturantom pomagala pri boljši pripravi na maturitetni esej.Knjiga vsebuje vse štiri Cankarjeve drame, ki so v obravnavi za esej, spremna besedila pa so pripravili profesor in znanstvenik dr. Igor Grdina, literarni zgodovinar in prevajalec Erwin Koestler, slavistka mag. Ivana Zajc in profesorica slovenščine Mojca Ozvald.Poleg spremnih besedil in slovarčka neznanih besed pa sta dragocena dodana vrednost knjige dve spletni predavanji oz. webinarja. Dostop do njih bo omogočen s kodo, ki jo dijaki prejmejo ob nakupu knjige. Interaktivna webinarja bosta v živo tik pred pisanjem maturitetnega eseja, in sicer 2. in 23. aprila 2020. Dijaki bodo lahko postavljali vprašanja, na katera bodo odgovarjale učiteljice slovenščine s slovenskih gimnazij.