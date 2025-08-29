Najboljša zaščita pred zvermi so visoke elektromreže

Čeprav se je od leta 2010 do 2023 populacija volka potrojila, populacija medveda povečala za približno polovico, na območju države pa imamo še 50 odraslih risov, sta se v tem času število škodnih primerov zaradi velikih zveri in ocenjena vrednost škode opazno znižala. Leta 2010 sta bila zaradi volka in medveda 1202 škodna primera in je država za škodo zaradi velikih zveri namenila 600.000 evrov, lani je bilo škodnih primerov 389 in ocenjena škoda v višini 198.000 evrov.

Razlog za upad števila škodnih primerov in ocenjene škode je pomoč rejcem drobnice, čebelarjem in drugim kmetovalcem ter zaščita, ki jo zagotavljajo zavod za gozdove, ministrstvo za naravne vire in prostor ter v zadnjem času tudi kmetijsko-gozdarska zbornica.

Medvedje so ena od treh velikih zveri, ki živijo v Sloveniji.

»Ugotovitve kažejo, da so najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje škode po velikih zvereh visoke elektromreže v višini najmanj 145 centimetrov, saj 89 odstotkov rejcev drobnice in 98 odstotkov čebelarjev po vzpostavitvi varovanja znotraj teh ograd ni zaznalo škodnega dogodka,« so povedali na zavodu za gozdove. Kot pravijo, je bil v redkih primerih, ko je škoda nastala, vzrok večinoma v nepravilni uporabi zaščitnih sredstev – če je bila v zaščiti prenizka električna napetost ali je sploh ni bilo oziroma je bila pomanjkljivo vzdrževana.

89 % rejcev drobnice in 98 % čebelarjev po vzpostavitvi varovanja znotraj ograd ni zaznalo škodnega dogodka

Živali na varnem

Kot kaže poročilo o aktivnostih za preprečevanje škod po velikih zvereh v kmetijstvu v Republiki Sloveniji od leta 2011 do leta 2024, so zavod, ministrstvo in zbornica sodelovali z 253 kmetovalci in čebelarji, ki so prejeli 315 zaščitnih ukrepov. Ministrstvo za naravne vire in prostor je sofinanciralo 160 ukrepov 106 prejemnikom, zavod za gozdove je v okviru različnih projektov razdelil 131 kompletov 123 prejemnikom, kmetijsko-gozdarska zbornica pa 24 kompletov 24 rejcem.

Niso bili tako redki primeri, ko so volkovi razredčili čredo. Foto: Milan Glavonjić

Za varovanje drobnice so sofinancirali in razdeljevali visoke elektromreže, za varovanje čebelnjakov pa so sofinancirali in razdeljevali predvsem večžične elektroograje in visoke elektromreže, podprli so tudi gradnjo stacionarnih obor z električnimi žicami. »Ob obori iz visokih elektromrež že vsa leta opazujem sledi medveda, volka in šakala, posnela jih je tudi avtomatska kamera. Kljub rednim obiskom plenilcev so živali na varnem, kar je zame najpomembneje,« pravi rejec drobnice Simon Godec iz Bača pri Knežaku, ki visoke elektromreže uporablja že sedmo leto.

Skoda Zaradi Medveda In Volka

Poleg tega, da zavod za gozdove sodeluje z rejci pašnih živali in jim svetuje pri vzpostavitvi zaščitnih ukrepov, izvaja tudi letne preglede, če je zagotovljena pravilna uporaba ukrepov. Od leta 2021 do 2025 so na leto opravili od 79 do 92 pregledov in so v večini primerov dali pozitivno oceno, negativno je bilo ocenjenih od 14 do 19 primerov.

Sistem hitre pomoči

Zavod za gozdove redno sodeluje z rejci pašnih živali, tako da se zagotovi pravilna raba opreme. Foto Nika Mohorič

Od leta 2015 deluje tudi sistem hitre pomoči oškodovancem z interventnimi kompleti visokih elektromrež, ki jih financira oziroma sofinancira tudi ministrstvo. Od leta 2016 do 2025 so pomagali interventno zaščititi premoženje 93 kmetovalcev in čebelarjev. »Interventne komplete uporabijo neposredno po škodnem dogodku, da se prepreči nadaljnja škoda, in služijo kot začasna zaščita do zagotovitve trajnejše primerne zaščite,« pravijo na zavodu za gozdove in dodajajo, da so na terenu tako pomagali 93 ljudem.

Postavitev visoke elektromreže skupaj s pripadajočo opremo v 80 odstotkih sofinancira ministrstvo. A to ni edina oblika pomoči za rejce in čebelarje. V okviru projektov so na razpolago tudi podpore rejcem in čebelarjem, ki škode še niso utrpeli. Informacije o tem so dosegljive na spletni strani info@varna-pasa.si, na kateri je tudi več podatkov o sofinanciranju pastirskih psov različnih pasem. V okviru ministrstva so zagotovljene še subvencije v okviru ukrepa za sobivanje z velikimi zvermi. Več informacij je objavljenih na spletni strani skupne kmetijske politike.

Iščejo rešitev za varovanje pašnih živali v visokogorju.

»Vendar nabor ukrepov za zaščito živali in način njihovega izvajanja ni vedno primeren, predvsem na zahtevnejših območjih alpskih pašnikov,« pravijo na zavodu za gozdove. Zato si v projektu Life Varna paša skupaj z rejci prizadevajo za iskanje možnih ukrepov za varovanje pašnih živali v visokogorju. »Ključ do soobstoja so učinkoviti zaščitni ukrepi, njihova pravilna uporaba in hitro ukrepanje ob škodnem dogodku,« pravijo na zavodu za gozdove in dodajajo, da je v primeru konfliktnih osebkov nujen ukrep tudi poseganje v populacijo, kar je zavod strokovno utemeljil skupaj z zavodom za ­varstvo narave.