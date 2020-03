FOTO:Najboljše mlade za volanom iščejo že četrtič

Ali bodo morali mladi tudi letos voziti prikolico, lani je največ težav povzročala vzvratna vožnja, še ni znano. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Teoretični in praktični del

Nameščanje verig je bila v lanskem finalu ena težjih nalog. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Mladi so dobri vozniki

Infografika: analiza AMZS

Novi projekti

Generalni sekretar AMZS Jure Kostanjšek, najboljša za volanom 2019 Laura Cerovšek in najboljši za volanom 2019 Luka Gril so predstavili projekt, ki ga je nagradila tudi mednarodna avtomobilistična zveza FIA. FOTO: Uroš Modlic

Vransko – Tekmovanje Najboljši za volanom Avto-moto zveza Slovenije letos pripravlja že četrtič. Ponovno iščejo posebej mlado voznico in mladega voznika, potem ko se je ločitev na dve kategoriji izkazala za zadetek v polno. Da so mladi komaj čakali na začetek letošnjega izbora, kaže dejstvo, da je v enem tednu spletni test rešilo več kot 1200 mladih. Sto najboljših – 50 najboljših deklet in 50 najboljših fantov – se bo aprila pomerilo v polfinalu, finale pa bo 12. maja v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.»Prijavite se. Tudi če ne boste zmagali, boste dobili izkušnje,« je mladim svetovala lanska zmagovalka. Prav Laura je dokazala, da so tudi najmlajši lahko najboljši. Izpit za avto je imela namreč manj kot štiri mesece, ko je osvojila naziv Najboljša za volanom. Tekmovanja bi se ponovno udeležil tudi lanski zmagovalecin opozoril: »Najbolj nevaren občutek je, da si vsemogočen. Da misliš, da se tebi ne more nič zgoditi.«Tudi lanska zmagovalca pa priznavata, da še delata napake in da je bil avto, ki sta ga dobila v brezplačno uporabo za leto dni in je ves polepljen z napisi »Najboljši za volanom«, tudi velika odgovornost. Luka je v smehu dejal: »Celo vožnjo do Vranskega sem bil živčen, ker sem imel AMZS kombi ves čas v ogledalu. Dober opomnik so te nalepke!«Pot do brezplačne uporabe avtomobila je precej dolga. Najprej morajo mladi pokazati teoretično znanje v spletnem testu, ki je na spletni strani AMZS odprt do 6. aprila. Nekateri si tako želijo zmagati, da so se prijavili z več kot desetimi različnimi elektronskimi naslovi. V AMZS so poudarili, da se lahko tekmovalec prijavi le z enim elektronskim naslovom, sicer bo diskvalificiran. Generalni sekretar AMZSje dejal, da test naključno izbere 20 izmed okoli 850 različnih vprašanj, na katere je treba odgovoriti v največ 250 sekundah, najboljši dosežejo med 95 in 100 odstotki točk.Težje je pri praktičnih nalogah, je razložil Kostanjšek: »Lani smo izbrali eno, ki ni povsem običajna, in sicer namestitev verig, vožnjo s prikolico, obračanje prikolice, pravilen priklop prikolice, obračanje vozila na omejenem prostoru. Gre za vaje, ki zahtevajo nekaj koncentracije, spretnosti, tehnike obvladanja vozila. Tudi skrite napake na vozilu so bile doslej zanimiva vaja, kjer je bilo kar težko najti vseh osem skritih napak, ki smo jih na zunanjosti, pa tudi v notranjosti vozila pripravili.«Kostanjšek še pravi, da mladim velikokrat delamo krivico, če jih označimo, da so slabi vozniki, tovrstne akcije in projekti pa po njegovem mnenju zelo pomagajo: »Gre za širjenje zavesti, da mladi znanja iz šole vožnje uporabljajo na cesti. V šolah vožnje se naučijo voziti pravilno, po predpisih, strpno … Šele leta in ostali vozniki jih »pokvarijo«, »prisilijo«, da vozijo drugače, kot se v šoli vožnje učijo.«Po podatkih policije so kršitve mladih voznikov v upadu, je dejaliz prometne policije: »Zmanjšalo se je število mladih voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, manj je tudi kršitev pri uporabi varnostnega pasu. Je pa več prekoračitev hitrosti in neupoštevanja varnostne razdalje.« V prometnih nesrečah je leta 2016 umrlo 19 mladostnikov, starih od 18. do 24. let, lani sedem.Kot ugotavljajo v AMZS, mladi vozniki vsako leto povzročijo manj prometnih nesreč z najhujšim izidom oziroma je pri njih ta trend v izrazitem upadu, medtem ko hitro narašča pri starejših voznikih od 56. leta. Na to opozarja tudi Leskovar, ki je pozdravil odločitev AMZS, da so v tekmovanje vključili mlade do 26. leta in ne več le do 24. leta: »S starostjo voznikov se zvišuje tudi število nesreč in njihova smrtnost. S starostjo upada strahospoštovanje. Nismo več toliko previdni, mislimo, da zmoremo več kot v resnici.«Tekmovanje za najboljše mlade voznike je na pobudo AMZS postalo mednarodno, projekt je mednarodna avtomobilistična zveza FIA lani nagradila z nagrado za inovativnost na področju prometne varnosti. V mednarodnem tekmovanju, ki bo oktobra na Poljskem, se bodo poleg slovenskih in poljskih tekmovalcev pomerili še izbrani mladi vozniki iz Srbije, Bolgarije, Avstrije in Nizozemske.V AMZS pa poleg izbora za najboljšega mladega voznika junija v Stožicah pripravljajo še en dogodek za še mlajše oziroma tiste, ki šele bodo vstopili v svet avtomobilizma. Na preventivno-izobraževalnem dogodku Festival sodobne mobilnosti pričakujejo do 5000 mladih, je dejal Kostanjšek: »Ciljali bomo na ključno problematiko pri voznikih, kot so alkohol, uporaba mobilnega telefona, hitrost. Hkrati bi radi pokazali nove trende, kot je souporaba oziroma deljenje vozil, in osveščali mlade, da so oni lahko znanilci sprememb. Morda bodo prav oni prisilili nas, ki vozimo že 20, 30, 40 let, da se bomo držali pravil in bo promet tudi bolj tekoč, ne samo varen.«