Najboljše stvari pridejo v kompletu

Tudi marsikatero željo si bomo lažje uresničili, če bomo imeli to področje pod nadzorom. Naredimo korak naprej in postanimo gospodar svojih osebnih financ.

Izbira prave banke kot pomoč pri uresničevanju želja

Ljudje imamo po navadi več želja, kot jih lahko uresničimo. To nas žene naprej, da iščemo nove rešitve, spreminjamo svoje navade in se osebnostno razvijamo. Sanjarjenje o naslednjem potovanju, razmišljanje o novem stanovanju ali celo o finančnih naložbah nas motivira, da lahko z veseljem zremo v prihodnost. Tako dobimo nov zagon, da poiščemo najustreznejše rešitve, ki nas bodo vodile do uresničitve cilja. Tudi izbira prave banke, v kateri je paket bančnih storitev prilagojen vsem našim navadam in željam, nam lahko pomaga pri načrtovanju prihodnosti in upravljanju osebnih financ.

Do »prostora« za nove želje

FOTO: Nova KBM

Začnimo spremljati, kako porabljamo manjše zneske, potem kako porabljamo višje denarne zneske. Tako se bomo dobro seznanili s svojim finančnim vedenjem in kmalu spoznali, koliko prostora imamo za nove nakupe oziroma želje.

Pomembno je, da se osredotočimo na glavna področja, zaradi katerih bi radi uredili svoje osebne finance.

Naša finančna prihodnost je odvisna od tega, kaj se trenutno dogaja na področju naših osebnih financ. Ko imamo pred seboj cilj glede svojih financ, je za njihovo upravljanje koristno porabiti nekaj svojega časa, a je dobro vedeti tudi to, da nam izbira pravih bančnih storitev lahko prihrani denar in tudi ta čas.

Paket Komplet za vse pomembne trenutke v življenju

Povezane bančne storitve v Paketu Komplet so ugodnejše, kot če bi plačevali vsako storitev posebej. Nedavno pa so v Novi KBM v paket vključili tudi ugodnosti s področja investicijskih storitev, pri tem pa ohranili njegovo ceno, tako znaša zgolj 4,99 EUR na mesec. V Paketu Komplet so povezane najpomembnejše bančne storitve:

ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa Nove KBM,

uporaba najboljše spletne in mobilne banke v Sloveniji,

provizije za neomejeno število plačil nenujnih plačilnih nalogov v evrih prek spletne in mobilne banke do 50.000 evrov v EU,

nižja obrestna mera za stanovanjski kredit glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev),

stroški odobritve za izredni limit do 8500 evrov (ob izpolnjevanju pogojev),

letno vodenje trgovalnega računa,

25-% popust na vstopno oz. distribucijsko provizijo v vzajemne sklade v ponudbi banke

in še več.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil in Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil.

FOTO: Nova KBM

Vse na enem mestu

Pomembna prednost izbire paketa bančnih storitev je, da so te v paketu cenejše kot posamično. Paketi običajno vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo v vseh pomembnih trenutkih v življenju. To potrjujejo tudi zadovoljni imetniki Paketa Komplet, ki pravijo, da jim Paket Komplet ponuja veliko storitev, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo, hkrati pa jim pri opravljanju bančnih storitev ni treba razmišljati o dodatnem plačilu nadomestila za posamezno opravljeno storitev, saj paketna cena zajame vse.

Ko se pojavi dobra priložnost

Ujemite posebno ponudbo, saj vam kot novi stranki ob sklenitvi Paketa Komplet do 30. 6. 2023 Nova KBM ponuja 9-mesečno brezplačno vodenje paketa, če ga sklenete v poslovalnici, na pošti ali pa kar na daljavo prek aplikacije mBank@Net.

Kako do svojega Paketa Komplet Hitro in kar iz udobja doma, tudi če niste stranka Nove KBM. Vse, kar potrebujete, je mobilni telefon, aplikacija mBank@Net in deset minut časa.

Oglasite se na najbližji poslovalnici banke ali specializiranem bančnem okencu na izbranih poštah in bančni strokovnjaki vam bodo z veseljem predstavili paket ter uredili vse potrebno za njegovo sklenitev.

Paket Komplet lahko sklenete tudi na kateri koli vam najbližji pošti v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM