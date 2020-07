Najcenejšo ponudbo oddal RSTeam

Ponudniki, ki so izpolnjevali pogoje. Pri evidenčnem naročilu je zgornja meja 40.000 evra brez DDV, v tabeli pa ponudbe vključujejo tudi DDV. FOTO: Mju

Po tem, ko je ministrstvo za upravo 12. julija objavilo poziv za oddajo ponudbe za razvoj mobilne aplikacije za sledenje stikom, se je danes ob 12. uri rok za prijavo iztekel. In znani so tudi ponudniki. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da je do roka prispelo šest ponudb, a dva ponudnika nista izpolnjevala razpisanega pogoja glede ponudbene vrednosti oziroma cene.Štirje ponudniki pa so ta pogoj izpolnjevali. Najcenejšo ponudbo je dal RSTeam, in sicer je pripravljen aplikacijo razviti za 4.026 evrov. Sledi Net informatika, ki je dala ponudbo v vrednosti 9.700,71 evra, Comtrade CDS bi razvil aplikacijo za 42.090 evrov, Informacijsko Tehnološki Center pa za 47.580 evrov. Gre za ponudbe, ki že vključujejo DDV.Zdaj je na vrsti strokovna skupina, ki bo ponudbe preučila, nato bo sledil podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, ki bo predvidoma v naslednjih dveh dneh.Poziv ministrstva za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za sledenje in obveščanje je sicer dvignil veliko prahu, saj je bil rok za prijavo zgolj tri dni. Minister za javno upravoje takrat pojasnil, da je kratek rok posledica tega, da ne gre za obsežna dela, poleg tega pa želijo, da bi bila aplikacija čim prej na trgu in na razpolago. Če bo šlo vse po načrtu, bo aplikacija uporabnikom na voljo 1. avgusta.Koritnik je zagotovil tudi, da bo uporaba mobilne aplikacije o stikih z okuženimi prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno. Veliko je bilo namreč govora o tem, da bi bila za okužene aplikacija obvezna, a razvoj takšne mobilne aplikacije bi lahko prinesel številne zaplete. Kot smo poročali v Delu , tehnološka giganta Google in Apple prepovedujeta uporabo njune tehnološke rešitve – vključuje jo večina evropskih mobilnih aplikacij –, v primeru kakršnega koli vsiljevanje upoštevanja zakonodaje ali za namene, ki bi vodili v kaznovanje. Mobilna aplikacija, ki pa rešitve Googla in Appla ne bi uporabila, pa najverjetneje ne bi mogla delovati v načinu spanja in bi zato dodatno izčrpavala mobilno aplikacijo, saj tehnološka giganta ne dovoljujeta dostopa do nekaterih funkcionalnosti mobilnih naprav. Uporabnost mobilne aplikacije, ki bi izpraznila telefonsko baterijo v nekaj urah, bi bila zato vprašljiva.