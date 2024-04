Javni razpis za 10 namenskih najemnih stanovanj za starejše v Radovljici

Upravičenci za pridobitev so osebe s statusom upokojenca ali druge osebe, stare nad 65 let (na dan oddaje prijave ima oseba izpolnjen status upokojenca ali je dopolnila 65 let). Upravičenci morajo izpolnjevati tudi vse druge pogoje iz točke 4 razpisnih pogojev za prijavo na javni razpis.

Objekt je na naslovu Ljubljanska cesta 4, Radovljica, in obsega klet, pritličje in mansardo (K + P + M), skupaj je 10 stanovanj, od tega 7 stanovanj površine 30–43 m2 (garsonjer) in 3 stanovanja površine 50–61 m2, z ločenim spalnim delom. Stanovanja so neopremljena in se bodo oddajala v najem za nedoločen čas po neprofitni najemnini (153–303 EUR). V najemnini niso zajeti individualni (elektrika, ogrevanje, voda, komunalne storitve, TV in drugi stroški) in skupni obratovalni stroški (skupna elektrika in voda, dvigalo, urejanje okolice in drugi stroški).

Vsa stanovanja imajo kopalnico s prho. Pred objektom je 14 parkirnih mest, od katerih je 1 namenjeno invalidom. V objektu je dvigalo, ki pa zaradi širine ni primerno za osebe na invalidskih vozičkih. V kleti objekta so shrambe, kolesarnica z električnimi priključki za polnjenje e-koles in tehnični prostori. Ogrevanje stanovanj je radiatorsko, z merilniki porabe na radiatorjih, in sicer s skupno plinsko pečjo na zemeljski plin. Ogrevanje tople vode je individualno za vsako stanovanje posebej, in sicer s pomočjo električnega grelnika vode. Objekt spada v energijski razred C. Vselitev je predvidena po 1. 9. 2024.

Rok za oddajo prijave (priporočeno po pošti) je do 27. 5. 2024. Vabimo vas, da se seznanite z razpisnimi pogoji.

Informacije in dokumenti za prijavo:

Na spletni strani: https://www.ns-piz.si/si/o-podjetju/novice/radovljica-ljubljanska-4

ali po telefonu 01/300 88 11, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

