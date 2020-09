FOTO:Najemnine ponekod nižje tudi za petino

Najemnine za vse tipe nepremičnin so zadnjih pet let vztrajno rasle, kažejo podatki Eurostata. Tako se je cena najema trisobnega stanovanja v Ljubljani od leta 2015 zvišala za 44 odstotkov. Podobno je pri samostojnih družinskih hišah, medtem ko se je najem najmanj podražil za vrstne hiše. Zaradi izbruha koronavirusa so se najemnine v glavnem mestu znižale, obenem pa je zaradi povečane ponudbe mogoče dobiti tudi bolj kakovostna stanovanja, pravijo nepremičninski poznavalci. Razmere na najemniškem trgu so zdaj drugačne kot še pred pol leta, pred izbruhom koronavirusa. To smo ugotovili po pogovorih z nepremičninskimi ...