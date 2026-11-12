Najemnine v Sloveniji poskočile za deset odstotkov, kakšne pa so donosnosti?

Najemnine v Sloveniji so se v enem letu zvišale za 9,58 odstotka, kar državo uvršča med evropske trge z najhitrejšo rastjo cen najemnin. Podražitve so precej višje od evropske mediane, ki je v drugem četrtletju letos znašala 4,10 odstotka, v zadnjih desetih letih pa so se najemnine v Sloveniji nominalno zvišale za 87,28 odstotka, kaže analiza mednarodnega portala Global Property Guide, ki spremlja gibanje najemnin v 39 evropskih državah. Po njihovih podatkih je indeks najemnin v Sloveniji v drugem četrtletju 2026 dosegel vrednost 189,70, medtem ko je bila njegova izhodiščna vrednost leta 2015 enaka 100. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bila rast 9,58-odstotna, samo v zadnjem četrtletju pa so se najemnine zvišale za 8,59 odstotka. V petih letih so se najemnine pri nas nominalno ...