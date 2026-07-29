Najlepša vas pod Poreznom in njen skriti dragulj

Vhod v Ravensko jamo je tik ob domačiji Pri Kramarju sredi Raven pri Cerknem, ki leži na nadmorski višini nekaj manj kot 700 metrov in jo domačini ponosno opisujejo kot najlepšo vas pod Poreznom. Če človek ne ve, da je vhod natanko tam, ga ne bi opazil. Pred njim je na toplo nedeljo majhno skupino radovednih obiskovalcev – približno polovica nas je bila v jami prvič – pričakal izkušeni jamar Tine Jereb, predsednik idrijskega jamarskega kluba Srečka Logarja. Ravenska jama je zaprta od leta 2000. Takrat je vanjo vstopalo precej ljudi, v vas so se vozili avtobusi turistov, česar niti občutljivo okolje v jami niti majhen kraj nista dobro prenašala. Ko je bil obisk najbolj množičen, je jamo obiskalo tudi 3500 ljudi na leto. V zadnjega četrt stoletja si je zato jamski sistem precej opomogel, ...