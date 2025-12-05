  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Najmanj trije kirurgi dali odpoved na oddelku za maksilofacialno kirurgijo

    V skupni izjavi za medije sta dva od nih zapisala, da odhajata zaradi neurejenih in strokovno nevzdržnih pogojev dela.
    UKC v Ljubljani so zapustili najmanj trije zdravniki. FOTO: Leon Vidic/Delo
    UKC v Ljubljani so zapustili najmanj trije zdravniki. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    5. 12. 2025 | 14:42
    5:19
    Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je danes potrdil, da je dobil odpovedi treh specialistov kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo. Neuradno pa se jim pridružuje še en. Po besedah Juga sicer odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo. »Delamo pa na tem, da bi tudi vnaprej program čim bolj enostavno in vrhunsko tekel naprej,« je dodal.

    Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je v današnji izjavi za medije, sicer namenjeni predstavitvi postopkov pri vstavitvi polževega vsadka, dejal, da imajo specialisti dvomesečni odpovedni rok, »v tem času delavec dela normalno svoje delo, razen če ne gre za sporazumno odpoved«.

    Kot je dejal, so za zdaj prejeli tri odpovedi. »Eno odpoved kolega, ki je prejel koncesijo in se je odločil za zasebništvo, drugo odpoved tudi od kolega, ki ima zelo močno kliniko in je v bistvu že predhodno izkazoval tudi te ambicije, tretja pa je odpoved kolega, ki je bil pri nas pretežno zaposlen in je bil malo manj aktiven v zasebništvu,« je naštel Jug.

    Reševanje otroške kardiokirurgije s podjemniki

    Čeprav je dejal, da nima nobenih podatkov, da bi sledile še naslednje odpovedi, pa naj bi se omenjenim po neuradnih informacijah STA že pridružila še četrta, a iz UKC za zdaj tega še niso potrdili.

    »Človek se vedno sam odloča, vsak se izpraša o svoji pripravljenosti, smislu, vzgibih, zakaj se tako odloča in vsak nosi posledice za svoje odločitve. Pri medicini pa je mogoče celo malo drugače, te lastne odločitve vplivajo tudi na druge, zato je tukaj odgovornost zelo visoka in pričakovana,« je odhode pokomentiral Jug.

    Dejal je, da se bodo v bolnišnici držali zakonskih omejitev. »Živimo v pravni državi, kjer se je pač družba odločila za neke rešitve in mi jih bomo spoštovali,« je dodal.

    Med temi, ki so podali odpoved, sta tudi maksilofacialna kirurga Vojko Didanovič in Tadej Dovšak. V skupni izjavi za medije sta zapisala, da njuna odločitev ni povezana z višino plače, »temveč z dvema ključnima dejavnikoma: dolgoletno neurejenimi in strokovno nevzdržnimi pogoji dela, ki ne omogočajo več kakovostnega izvajanja najzahtevnejših kirurških posegov ter napredka stroke ter novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je dodatno otežila pogoje dela, omejila možnosti organizacije dela in poslabšala že tako težko vzdušje na kliniki«.

    Jug je danes na vprašanje, ali so bile čakalne dobe pri puljenju zob umetno ustvarjene, dejal, da tega ne more reči in da ni enostavno dajati obsodb. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    Jug je danes na vprašanje, ali so bile čakalne dobe pri puljenju zob umetno ustvarjene, dejal, da tega ne more reči in da ni enostavno dajati obsodb. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

    »Ocenjujeva, da v danih razmerah ni mogoče strokovno in odgovorno opravljati dela, ki zahteva popolno predanost. Ker sva večji del kariere posvetila najzahtevnejši kirurgiji in pacientom, je odločitev osebno zelo težka, vendar v danih okoliščinah neizogibna,« sta zapisala in dodala, da sama nista lastnika nobene klinike ali ambulante. D.o.o., ki sta ga ustanovila, pa da še ni aktiven in »tudi ni namenjen za izvajanje kakršnegakoli programa, financiranega iz javnih sredstev, še posebej pa ne dejavnosti, ki zajema posege terciarne maksilofacialne kirurgije«. Zato zavračata namigovanja o prelivanju pacientov v zasebni sektor.

    Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je spomnila je, da je sestanek z vpletenimi sklican za 10. december. »Kot veste, je predstojnica zagotovila, da bo klinični oddelek deloval nemoteno, trenutno delujejo celo tako, da se čakalne dobe skrajšujejo, imajo kar nekaj specializantov, od tega bodo trije tudi že zaključili specializacijo v naslednjem letu, tako da pričakujem, da bo klinični oddelek za maksilofacialno kirurgijo v Ljubljani deloval nemoteno tudi naprej, na sestanku pa bomo seveda pogledali tudi te čakalne dobe, ugotovitve predstojnice in se potem odločili dalje,« je dejala ministrica ob današnjem obisku v UKC Maribor.

    Jug je danes na vprašanje, ali so bile čakalne dobe pri puljenju zob umetno ustvarjene, dejal, da tega ne more reči in da ni enostavno dajati obsodb.

    »Dejstvo pa je, da je bil naročen en pacient na dan, sedaj jih je naročenih pet na dan, tako da so se čakalne vrste skrajšale iz štiri leta na eno leto in se sedaj naroča za december 2026, prej pa se je naročalo za 2029,« je dejal. A dodal tudi, da je bil program opravljen.

    Najtežji primeri, ko gre za rekonstrukcijsko ali kirurgijo pri rakavih obolenjih, pa so bili opravljeni »praktično brez čakalnih dob«.

    Od napovedanega sestanka prihodnji teden pa Jug ne pričakuje veliko. Dejal je tudi, da se sestanka predstojnica oddelka najbrž ne bo udeležila, saj je bila »deležna pisnih groženj s strani predsednika razširjenega strokovnega kolegija«. Več ni razkril.

    Več iz teme

    UKC Ljubljanazdravnikikirurgi

