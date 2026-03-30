Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu državnega zbora je 25-letni Andrej Poglajen, član Slovenske demokratske stranke. V Idriji je prepričal dobrih 29 odstotkov volilnih upravičencev. Zanj so – podatki so še neuradni – glasovali 2803 ljudje. Kar nekaj jih je volilo njegovo ime oziroma obraz in ne (nujno) stranke, katere član je. Poglajen ima s političnim delovanjem sicer že izkušnje tako na lokalni kot na državni ravni. Njegova politična »kariera« se je začela v tretjem letniku gimnazije, ko so ga povabili h kandidaturi na lokalni listi za občinske volitve. Pri volivcih se je torej ’pretehtal’, kot je sam dejal, pri osemnajstih letih, ko niti še ni imel ambicij postati poslanec.

»V lokalnem okolju smo imeli mladi svoje poglede, ambicije in želje po spremembah. Če želi človek kaj spremeniti, pa mora pri tem tudi aktivno sodelovati. Tako se je začela valiti snežna kepa. Spreminjali smo stanje, izmenjevali mnenja – tudi s profesorji –, si utrdili stališča in svoj pogled na svet,« je pripovedoval ob kavi, pri kateri so naju večkrat »zmotili« someščani, ki so mu čestitali za izvolitev.