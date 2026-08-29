  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Najmlajši vladajoči tradicionalni monarh na svetu umrl v starosti 34 let

    Kralj Oyo, vladar ugandskega kraljestva Toro, se je leta 1995, ko je štel le tri leta, vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najmlajši monarh na svetu.
    Kralj Oyo je prestol ugandskega kraljestva Toro zasedel pri treh letih, kronan pa je bil leta 2010, ko je dopolnil 18 let. FOTO: AFP
    Galerija
    Kralj Oyo je prestol ugandskega kraljestva Toro zasedel pri treh letih, kronan pa je bil leta 2010, ko je dopolnil 18 let. FOTO: AFP
    S. I.
    29. 8. 2026 | 16:57
    29. 8. 2026 | 16:59
    3:13
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Tradicionalni ugandski kralj, ki je leta 1995 postal najmlajši vladar na svetu, je umrl v starosti 34 let, je sporočil predsednik njegove vlade. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. je postal kralj kraljestva Toro na zahodu te afriške države po očetovi smrti, ko je bil star samo tri leta, poroča britanski BBC. Kraljestvo Toro ni razkrilo vzroka smrti kralja Oya, lokalni mediji pa so navajali ugandskega ministra, ki je povedal, da je bil kralj kritično bolan in da se je zdravil v ZDA.

    Čeprav Ugando vodita izvoljeni predsednik in parlament, ima več tradicionalnih kraljev, ki imajo kljub temu, da nimajo politične moči, še vedno pomemben kulturni vpliv. Kralj Oyo, ki ga je Guinnessova knjiga rekordov potrdila za najmlajšega vladajočega monarha na svetu, je vladal več kot dvema milijonoma ljudi. Bil je 13. monarh kraljestva, ustanovljenega v začetku 19. stoletja.

    Torovski premier Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki je v četrtek oznanil njegovo smrt in jo označil za »neizmerljivo izgubo« za kraljevsko družino in prebivalce Tora. »Pozivam vse prebivalce Tora, naj v tem izjemno težkem času ostanejo enotni, mirni in molijo,« je Akiiki dejal v petek. »Naj njegovo veličanstvo kralj počiva v večnem miru.«

    Leta 2001 je takrat devetletni kralj Oyo v kraljestvu Toro pozdravil libijskega voditelja Moamerja Gadafija (levo) skupaj z ugandskim predsednikom Yowerijem Musevenijem. FOTO: AFP
    Leta 2001 je takrat devetletni kralj Oyo v kraljestvu Toro pozdravil libijskega voditelja Moamerja Gadafija (levo) skupaj z ugandskim predsednikom Yowerijem Musevenijem. FOTO: AFP

    Kraljestvo Toro pri izbiri svojega monarha sledi dednemu sistemu. Oyo ni bil uradno poročen, vendar je premier Akiiki zatrdil, da je kontinuiteta krone zagotovljena. »Njegovo veličanstvo je za dediča pustilo princa, čigar identiteta bo uradno razkrita ob ustreznem času v skladu s tradicijo in običaji kraljestva Toro,« je pojasnil.

    Ko je Oyo leta 1995 postal kralj, je bilo ustanovljeno regentstvo, ki je vključevalo kraljico mater Omugo Best Kemigisa, in sicer do Oyovega 18. leta, ko je bil uradno okronan za kralja, še piše BBC. Mladega kralja so ljudje zelo spoštovali; po poročanju ugandskega časopisa Daily Monitor je spodbujal cilje, kot so opolnomočenje mladih, izobraževanje in ohranjanje podnebja, pa tudi ozaveščanje o hivu in aidsu.

    Največja in najvplivnejša tradicionalna institucija v državi, kraljestvo Buganda, je sporočila, da žaluje s prebivalci Tora po smrti njihovega monarha, ki ga je označila za dragoceno osebnost za Ugando. Podobno je kraljestvo Rwenzururu izrazilo sožalje »vsem, ki žalujejo za to veliko izgubo«, so poročali lokalni mediji.

    Novice  |  Slovenija
    Vinar

    Umrl je Branko Čotar

    Branko Čotar je bil pionir sonaravnega vinogradništva in vinarstva na Krasu.
    27. 8. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    7. etapa

    Dvojna norveška zmaga na Vuelti. Omrzel četrti

    Jakob Omrzel je na 7. etapi zasedel super 4. mesto!
    Miroslav Cvjetičanin 28. 8. 2026 | 14:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Vuelta 2026, sedma etapa: hud boj za beg in nov obračun favoritov

    Dirka po Španiji: na rdeči pentlji je pred nami nova razburljiva etapa. Preko 3.500 višincev ter cilj na klanec obetata veliko akcije.
    28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Kako na dirki po Španiji spi Tadej Pogačar? Veliko in hladno

    Opremljevalec ekipe UAE Emirates, ki skrbi za dobro spanje kolesarjev, je razkril nekaj podatkov o spalnih navadah tekmovalcev na dirki po Španiji.
    28. 8. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

    Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

    Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
    26. 8. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Od kakovosti do tržne moči podjetij

    Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Oddaljeni trgi

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
    Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
    Preberite več

    Več iz teme

    smrtmonarhijaOyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.kraljestvo ToroUgandakralj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Uganda

    Najmlajši vladajoči tradicionalni monarh na svetu umrl v starosti 34 let

    Kralj Oyo, vladar ugandskega kraljestva Toro, se je leta 1995, ko je štel le tri leta, vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najmlajši monarh na svetu.
    29. 8. 2026 | 16:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Liverpool spet zadel dvakrat, a ostaja brez prve zmage v sezoni

    Slovenca Jaka Bijol in Benjamin Šeško bosta na delu jutri, danes pa so bili v prvem planu Reds, ki niso uspeli premagati Nottingham Foresta.
    29. 8. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Planica

    Posebno priznanje za Niko Prevc, dobila je svoj kip (FOTO)

    V Planici so predstavili poseben kip v čast svetovni rekorderki v smučarskih poletih. Podobnega ima tudi rekorder med skakalci Domen Prevc.
    29. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Predor Karavanke spet odprt, zdaj je zaprta štajerka proti Ljubljani

    Po pričakovanjih je zadnjo avgustovsko soboto močno zgoščen promet proti Obali in iz notranjosti proti severu.
    29. 8. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    8. etapa

    V živo:      V živo: Pogačar je padel. Zvija se od bolečine

    Pogačar ne more nadaljevati z dirko. Bolečina je prehuda.
    Miroslav Cvjetičanin 29. 8. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Planica

    Posebno priznanje za Niko Prevc, dobila je svoj kip (FOTO)

    V Planici so predstavili poseben kip v čast svetovni rekorderki v smučarskih poletih. Podobnega ima tudi rekorder med skakalci Domen Prevc.
    29. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Promet

    Predor Karavanke spet odprt, zdaj je zaprta štajerka proti Ljubljani

    Po pričakovanjih je zadnjo avgustovsko soboto močno zgoščen promet proti Obali in iz notranjosti proti severu.
    29. 8. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    8. etapa

    V živo:      V živo: Pogačar je padel. Zvija se od bolečine

    Pogačar ne more nadaljevati z dirko. Bolečina je prehuda.
    Miroslav Cvjetičanin 29. 8. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

    Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

    Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
    Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

    Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
    25. 8. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

    Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
    28. 8. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    V LJUBLJANI

    Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

    Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
    Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
    Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    Nemška lekcija: trg je tudi psihologija (video)

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    28. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo