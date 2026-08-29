Najmlajši vladajoči tradicionalni monarh na svetu umrl v starosti 34 let

Tradicionalni ugandski kralj, ki je leta 1995 postal najmlajši vladar na svetu, je umrl v starosti 34 let, je sporočil predsednik njegove vlade. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. je postal kralj kraljestva Toro na zahodu te afriške države po očetovi smrti, ko je bil star samo tri leta, poroča britanski BBC. Kraljestvo Toro ni razkrilo vzroka smrti kralja Oya, lokalni mediji pa so navajali ugandskega ministra, ki je povedal, da je bil kralj kritično bolan in da se je zdravil v ZDA.

Čeprav Ugando vodita izvoljeni predsednik in parlament, ima več tradicionalnih kraljev, ki imajo kljub temu, da nimajo politične moči, še vedno pomemben kulturni vpliv. Kralj Oyo, ki ga je Guinnessova knjiga rekordov potrdila za najmlajšega vladajočega monarha na svetu, je vladal več kot dvema milijonoma ljudi. Bil je 13. monarh kraljestva, ustanovljenega v začetku 19. stoletja.

Torovski premier Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki je v četrtek oznanil njegovo smrt in jo označil za »neizmerljivo izgubo« za kraljevsko družino in prebivalce Tora. »Pozivam vse prebivalce Tora, naj v tem izjemno težkem času ostanejo enotni, mirni in molijo,« je Akiiki dejal v petek. »Naj njegovo veličanstvo kralj počiva v večnem miru.«

Leta 2001 je takrat devetletni kralj Oyo v kraljestvu Toro pozdravil libijskega voditelja Moamerja Gadafija (levo) skupaj z ugandskim predsednikom Yowerijem Musevenijem. FOTO: AFP

Kraljestvo Toro pri izbiri svojega monarha sledi dednemu sistemu. Oyo ni bil uradno poročen, vendar je premier Akiiki zatrdil, da je kontinuiteta krone zagotovljena. »Njegovo veličanstvo je za dediča pustilo princa, čigar identiteta bo uradno razkrita ob ustreznem času v skladu s tradicijo in običaji kraljestva Toro,« je pojasnil.

Ko je Oyo leta 1995 postal kralj, je bilo ustanovljeno regentstvo, ki je vključevalo kraljico mater Omugo Best Kemigisa, in sicer do Oyovega 18. leta, ko je bil uradno okronan za kralja, še piše BBC. Mladega kralja so ljudje zelo spoštovali; po poročanju ugandskega časopisa Daily Monitor je spodbujal cilje, kot so opolnomočenje mladih, izobraževanje in ohranjanje podnebja, pa tudi ozaveščanje o hivu in aidsu.

Največja in najvplivnejša tradicionalna institucija v državi, kraljestvo Buganda, je sporočila, da žaluje s prebivalci Tora po smrti njihovega monarha, ki ga je označila za dragoceno osebnost za Ugando. Podobno je kraljestvo Rwenzururu izrazilo sožalje »vsem, ki žalujejo za to veliko izgubo«, so poročali lokalni mediji.