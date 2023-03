Najmodernejša šola v državi je na Škofijah

Na Škofijah pri Kopru je zrasla nova osnovna šola, ki je najsodobnejša v državi. Gre za največjo naložbo koprske občine na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Skupno je bilo treba zagotoviti 16 milijonov evrov, pri čemer je 2,3 milijona prispevalo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, šest milijonov pa je občina pridobila v obliki kredita od SID banke. Prostorna nova zgradba po potrebi omogoča izvajanje pouka v manjših skupinah, predvsem pa tudi na prostem.

Učenci in učitelji Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije so se nove šole razveselili po tem, ko so se dolga leta soočali s prostorsko stisko v prejšnji dotrajani zgradbi. Zadnje leto in pol, kolikor je trajala gradnja, pa so za pouk uporabljali prostore krajevne skupnosti, športne dvorane in celo župnišča. »Smo še v fazi prilagajanja, vsekakor pa je to velika pridobitev. Posebej bi omenila uporabo številnih kabinetov za manjše skupine, učno pomoč in podobno. Skoraj vsaka od učilnic ima tudi izhod na prosto, kar bi lahko v prihodnje uporabili kot zunanjo učilnico,« je povedala ravnateljica Vlasta Urška Baraga. Zdaj jih čaka še ureditev zunanjih športnih površin, ki so bile med gradnjo nekoliko poškodovane. Šolo obiskuje 340 otrok, zasnovana pa je za 500 šolarjev.

»Želimo si, da bodo v novi šoli izkoristili možnost učenja na prostem, ki smo ga predvideli, saj to omogoča ugodna klima že od marca pa vse do novembra,« pravi Robert Prašnikar, predstavnik Studia.a+v, ki je šolo projektiral.

Zamislili so si objekt terasaste in stopničaste oblike, ki se prilagaja okoliški gradnji. Po sogovornikovih besedah je zgradba zasnovana v skladu z vsemi energetskimi in tehnološkimi zahtevami. »Prostori so zračni, lahko jih je hladiti ali ogrevati, oprema med drugim vključuje pametne table, zaslone in razsvetljavo,« opiše.

Pri projektiranju so se naslonili tudi na elemente tradicionalne gradnje in so vključili tako imenovani suhozid in pergolo. Šolo so želeli približati tudi lokalni skupnosti, zato je knjižnica v enem delu namenjena tudi zunanjim uporabnikom, ob bližnji kolesarski trasi Parenzana (Porečanka) pa so postavili novo počivališče.

V okviru krajinske ureditve so presadili 12 dreves, na novo pa so zasadili 88 dreves – med drugim veliko sadnega drevja in oljk, več kot 600 grmovnic in številno drugo rastlinje. Občina pa je poskrbela tudi za novo prometno ureditev ob šolskem območju.