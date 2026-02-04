Rak: pacienti umirajo zaradi zamud pri dostopu do zdravljenja

Rak postaja eden največjih javnozdravstvenih izzivov v EU, saj se število novih primerov povečuje, zlasti med mlajšimi, in je bilo leta 2024 v državah EU diagnosticiranih 2,7 milijona novih primerov. V Sloveniji je rak drugi najpogostejši vzrok smrti, z več kot 17.000 novimi primeri letno in skoraj 6200 smrtnimi izidi, pri čemer so najpogostejši raki prostate, dojk, pljuč in debelega črevesa.

OECD opozarja na naraščajoče pritiske na zdravstvene sisteme, saj se izdatki za zdravljenje raka hitro povečujejo, še vedno pa ostajajo zamude pri diagnostiki in neenak dostop do presejalnih programov. V Sloveniji se Dori, Svitu in Zori pridružujeta še Pro-Peter in Luka. Slovenija je junija lani sprejela zakon o pravici do pozabe, ki osebam, ki so prebolele raka ali druge resne bolezni, omogoča enak dostop do finančnih storitev ter preprečuje diskriminacijo na podlagi zdravstvene zgodovine.