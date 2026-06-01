Najprej bo treba pomiriti zaveznike v Natu

Da je bila predstavitev kandidata za obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka uspešna in da kandidat uživa velik ugled na ministrstvu, je med zaslišanjem povedal dosedanji obrambni minister Borut Sajovic.

Hajdinjak je potrdil, kar smo v Delu že napovedali, da bo njegova prva naloga na položaju ministra odpraviti vse dvome o slovenskih izdatkih za obrambo, ki jih je v svojem pismu Robertu Golobu zapisal Mark Rutte, generalni sekretar zveze Nato.

Slovenski obrambno-varnostni sistem kaže veliko strukturnih, organizacijskih in konceptualnih omejitev, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost učinkovitega odzivanja na sodobne grožnje.

»Dosedanji pretirani varnostni optimizem je vodil tudi v postopno opuščanje obrambne vojaške socializacije v ključnem sistemu ter opustitev ključnih elementov vojaške obveznosti,« je v svoji predstavitvi parlamentarnemu odboru za obrambo povedal Valentin Hajdinjak.

O pismu generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja premieru Robertu Golobu, v katerem je kritičen do nizkih izdatkov Slovenije za kolektivno varnost in Sloveniji očita zavajanje s številkami, je Hajdinjak obljubil, da bodo zadevo na ministrstvu pod njegovim vodstvom podrobno proučili, da ohranijo verodostojnost Slovenije v zavezništvu.

Poleg klasične obrambe je Hajdinjak izpostavil pomen zaščite in reševanja, ki državi uspešno pomaga v boju z vse bolj izrazitimi posledicami podnebnih sprememb. Ker varnost ni brezplačna, bi rad ljudem, pretežno prostovoljcem, na katerih temelji sistem zaščite in reševanja, zagotovil ustrezno spoštovanje, mesto in veljavo v družbi ter jih ustrezno nagradil. H

ajdinjak ocenjuje, da je bil sistem zaščite in reševanja do zdaj nekoliko zapostavljen, ter napovedal, da si bo prizadeval, da bo status zaščite in reševanja v okviru ministrstva postal enakovreden statusu obrambe.

Kadrovski oreh je na vrhu seznama

Hajdinjak je opozoril, da država ne dosega ciljev glede števila kadrov, ki so zapisani v strateških dokumentih. Vojski primanjkuje specifičnih strokovnih profilov, skrbi ga tudi visoka starost pripadnikov in porušeno razmerje med številom vojakov, podčastnikov in častnikov.

Kandidat za ministra je napovedal, da se bo zavzemal za povečanje deleža vojakov in zajezitev nesorazmerij v strukturi visokih činov. Opozoril pa je tudi na omejitve, ki jih pri postavljanju ambicioznih kadrovskih ciljev postavlja demografija. Napovedal je, da si bo prizadeval za večjo privlačnost vojaškega poklica tudi z ukrepi, kot je rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade.

Komentar Dela

Valentin Hajdinjak je med predstavitvijo in zaslišanjem večkrat pokazal, da sistem, ki ga bo vodil, odlično pozna. Pozitivno je presenetil z napovedjo, da si bo ob vse hujših posledicah podnebnih sprememb prizadeval za izenačitev statusa uprave za zaščito in reševanje z obrambnim sistemom znotraj obrambnega ministrstva.

Ob napovedi, da bo povrnil zaupanje Nata v podatke Slovenije o obrambnih izdatkih, je dejal le, da bo zagotovil dodatnih najmanj 300 milijonov evrov, nič pa o tem, kje bo ta denar dobil.

Trdi, da ga odpor ene od koalicijskih strank do Nata ne skrbi. Ni pa nakazal, ali se bo oziroma kako se bo branil že napovedanih poskusov politizacije delovanja obrambnega resorja pri najmočnejši koalicijski partnerici. O slednjem bo najbolje komuniciral z dejanji.