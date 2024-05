Najprej pomagali na Prisojniku, nato še na Stolu

Letalska policijska enota je včeraj pozno popoldne skupaj z gorskimi reševalci dvakrat pomagala planincem v gorah in tik pred temo na varno pripeljala tri. Policijsko posadko so najprej poklicali na pomoč za reševanje na Prisojniku, nato pa je na Stolu pomagala reševati še pohodnico s poškodbo noge.

Na Prisojniku sta pohodnici, neopremljeni za snežne razmere, zašli na neprehoden teren na zelo zahtevni poti »skozi okno«, so sporočili s Policijske uprave Kranj. »Za zahtevno reševanje je bilo treba za spust gorskega reševalca letalca s helikopterja na zelo strm in spolzek teren uporabiti kar 86 metrov helikopterske jeklenice, s katero so posadka in reševalec nato drugo za drugo varno dvignili v helikopter in prepeljali v Kranjsko Goro,« so opisali. Tuji pohodnici, ki sta se izgubili, sta bili nepoškodovani.

V istem poletu je posadka po zaključenem reševanju na Prisojniku pomagala tudi radovljiškim gorskim reševalcem, ki so na Stolu reševali pohodnico s poškodbo noge.

Ob teh dogodkih so na policiji opozorili, da so razmere v gorah ponekod še zelo zahtevne, občutek varnosti, ko gore gledamo iz doline, pa je lahko tudi zelo varljiv. Zato pozivajo k previdnosti, opremljenosti, varnosti, informiranosti in organiziranosti. Tudi ponudnike nastanitev so pozvali, da svoje goste poučijo o nevarnostih v gorah in jim svetujejo varno pohodništvo, po potrebi v sodelovanju z usposobljenimi gorskimi in planinskimi vodniki.