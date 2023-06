Najprej volitve, šele nato o »new dealu« v stranki

»Pot, ki smo si jo izbrali, ni lahka. In zdaj je še posebno strma in spolzka. A teh deset let za Levico lahko pomeni šele začetek. Če bomo le znali hoditi skupaj in se ne bomo bali še neprehojenih poti,« je v svojem nagovoru na odprtem delu kongresa na očitke levega krila v stranki odgovarjal Luka Mesec in spet potrdil, da se bo še zadnjič potegoval za mesto koordinatorja v stranki. Kolikšna večina ga bo podprla, bo jasno čez približno dva ali tri tedne. A ne glede na to, da je bilo na zaprtem delu kongresa slišati predvsem tako imenovano levo krilo, dvoma, da ne bi bil izvoljen, skoraj ni.

Kritike in triminutne razprave članov Levice so se po naših informacijah nanašale predvsem na notranjo komunikacijo, naravo odločanja in tudi konec sredinjenja. To so torej teme, ki so se jih v Levici lotili že s pismom tako imenovanega levega krila, v katerem so nekateri člani s poslancem Miho Kordišem na čelu zahtevali »new deal«, novi dogovor. Sočasno pa so napovedali tudi svojo listo kandidatov za svet stranke.

7 dni z možnostjo podaljšanja za dodatnih 7 dni – če kvorum ne bi bil izpolnjen – trajajo volitve sveta stranke v Levici.

»Razprava na zaprtem delu kongresa kaže na to, da je stranka demokratična in da ima notranji ustroj,« komentira generalni sekretar stranke Mitja Svete. Na vprašanje o rezultatu volitev pa odgovarja, da je napovedovanje nehvaležno, a da predvideva, da bodo v stranki tudi tokrat podobno soglasni kot na referendumu, kjer so se izrekli za vstop v vlado, ter da bo sestava sveta stranke torej takšna, da bo razumela pomen dela v vladi in da Levica zdaj največ lahko doseže tako, da vodi ministrstva in prek politik na njih uresničuje svoj program.

»Razprava na zaprtem delu kongresa kaže na to, da je stranka demokratična in da ima notranji ustroj,« komentira generalni sekretar stranke Mitja Svete. FOTO: Matej Družnik/Delo

Sam sicer ne vidi velike delitve, na primer »aktivističnega dela« proti »neaktivističnemu«​ – razlika je po njegovem mnenju ta, da z vstopom v koalicijo in vlado del stranke iste zaveze in program uresničuje prek politik na ministrstvih. »Zaradi vstopa v vlado se kritike morda zdijo večje, a stranka je bila ves čas demokratična in jih je dopuščala ter svojo politiko poskušala tudi uresničevati. Je pa dejstvo, da to zahteva svoj čas. Stranke ne moreš organizirati čez noč, zdaj, ko smo v vladi, pa je treba upoštevati tudi ta vidik,« še razmišlja Svete, ki je na tej funkciji zamenjal, ko je ta najprej postal državni sekretar na ministrstvu za delo.

Vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec je v svojem nagovoru sicer priznal, da se vseh njihovih prizadevanj včasih morda res ne opazi, ker se marsikaj zgodi v pogajanjih in usklajevanjih, a da znajo biti še vedno slaba vest »slovenskega političnega establišmenta«.

Si pa morajo po njegovem mnenju danes in v prihodnjih mesecih po enem letu izkušnje delovanja v koaliciji vsi skupaj razjasniti predvsem eno stvar – kako ostati enfant terrible slovenske politike.

Tako Luka Mesec kot Miha Kordiš ves čas govorita o pogovorih in dogovoru, a kot kažejo odgovori vodstva, si želijo najprej počakati na konec volitev. »Prava razprava se bo začela znotraj novih organov po kongresu,« je v soboto napovedal Mesec, ki še ne ve, ali bo imel protikandidata. Tudi to – kot obseg morebitnih sprememb v stranki – bo najverjetneje odvisno od razmerij v svetu stranke. Poleg koordinatorja in namestnika ta namreč imenuje še izvršni odbor, ki nato potrjuje dnevnopolitične odločitve, zato si v njem, kot kaže, večjo moč želi tudi levo krilo stranke.