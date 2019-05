FOTO:Najprestižnejša nagrada celjskemu paviljonu, polnemu dediščine

Črno-bel mozaik med raziskavami. FOTO: arhiv ZVKDS

Hipokavst oziroma toplozračni sistem v starorimski vili na Glavnem trgu. FOTO: arhiv ZVKDS

Delo konservatorjev in restavratorjev je bilo zelo zahtevno, delati so morali hitro, da so zaščitili ostaline, ki so bile po več stoletjih spet na odprtem. FOTO: arhiv ZVKDS

Prvi del paviljona, ob vstopu, je namenjen razstavi in zaščiti arheoloških ostalin. V drugem delu je turistično informacijski center. FOTO: Virginia Vrecl

Nande Korpnik je povedal, da so imeli največ težav s temeljenjem zaradi izogibanja vrednim ostalinam. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Celje – Paviljon za prezentacijo arheologije na Glavnem trgu v Celju je kot prvi v državi dobitnik nagrade Evropske unije za kulturno dediščino v kategoriji konservatorstva, ki jo podeljujeta evropska komisija in organizacija s področja kulturne dediščine Europa Nostra. Gre za najprestižnejšo nagrado s področja varstva kulturne dediščine, podelili pa jo bodo konec oktobra v Parizu.Izjemne najdbe, gre za del rimske stavbe z ohranjenima mozaikoma, zidove s hipokavstom in freskami ter del srednjeveške kleti, so odkrili ob prenovi mestnega središča pred šestimi leti.Po predlogu celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) z vodjo Danijelo Brišnik so se odločili za prezentacijo in situ, strokovnjaki Restavratorskega centra in Pokrajinskega muzeja Celje (PMC), ki je vodil tudi arheološke raziskave, so izvedli konservacijo in restavriranje ostalin.Projekt, ki ga je financirala večinoma Mestna občina Celje ob interventnih sredstvih ministrstva za kulturo, je žirija za evropsko nagrado prepoznala kot dober primer ohranjanja in predstavitve arheoloških ostalin in situ v urbanem kontekstu: »Zasnova paviljona – premišljena in nevsiljiva zgradba – je skladno integrirana v ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto.«Projektiranje in gradnja paviljona, v katerem je poleg prezentacije najdb tudi turistično-informacijski center, sta bila zelo zahtevna. Vodja projekta in arhitektje povedal, da so imeli največ težav s temeljenjem zaradi izogibanjavrednim ostalinam. Prav arheologijo, ki paviljonu daje vsebino, je Korpnik želel pokazati z uporabo stekla: »Tovrstne prezentacije se navadno zapirajo. Mi smo se odločili za izložbo, da se kulturna dediščina razkazuje vsem. Tudi tistim, ki gredo naključno mimo in ki se nikoli ne bi zašli notri.«Pogovor z arhitektom Nandejem Korpnikom bo objavljen v Sobotni prilogi Dela.