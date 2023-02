Najslabše bi bilo, da bi Anže Logar ponovil zgodbo Barbare Brezigar

V nadaljevanju preberite:

Kaj o načrtih Anžeta Logarja pravi njegov strankarski sopotnik Aleš Hojs, ki bo v torek prevzel še vodenje ljubljanskega mestnega odbora SDS in katere vzporednice vleče z Barbaro Brezigar, nekdanjo vrhovno državno tožilko in ministrico za pravosodje v vladi Andreja Bajuka, ki je kot kandidatka desnih intelektualcev pred dvajsetimi leti kandidirala na predsedniških volitvah? Hojs napoveduje tudi spremembe strankine politike v mestni politiki in analizira, kaj je bilo narobe z njo v zadnjem času.