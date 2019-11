Najstarejše zgodbe s stičišča svetov

Najstarejše glasbilo

V petek ob 12. uri bodo v narodnem muzeju odprli novi del stalne razstave Zgodbe s stičišča svetov, vstop bo prost. Na ogled bodo najlepše in najdragocenejše najdbe iz muzejske zbirke, od vrhunskih kamnitih in lončarskih izdelkov s kolišč Ljubljanskega barja do blejskih našivkov, najstarejših zlatih predmetov s slovenskega ozemlja, ki dokazujejo, da so prebivalci na tem ozemlju že od pradavnine živeli na visoki kulturni ravni.Posebno mesto na razstavi pa zavzema najstarejše glasbilo na svetu, neandertalčeva piščal iz Divjih bab . S tem zaključujejo novo stalno postavitev arheoloških zbirk v tem muzeju pod skupnim naslovom Zgodbe s stičišča svetov. Železnodobne, Rimske in Srednjeveške zgodbe so odpirali postopoma od leta 2014.