Najsvobodnejši so mediji na Norveškem

​Svoboda medijev v Sloveniji

V danes objavljenem letnem indeksu svobode medijev mednarodna nevladna organizacija Novinarji brez meja ugotavlja, da novinarji največ svobode že četrto leto zapored uživajo na Norveškem. Mediji v vseh nordijskih državah so sicer deležni visoke stopnje svobode. Drugouvrščena država na seznamu je Finska, sledita ji Danska in Švedska. Izmed neevropskih držav je najvišje uvrščena Jamajka, ki je zasedla šesto mesto.Novinarji brez meja ob izdaji indeksa ugotavljajo, da vstopamo v desetletje, v katerem bo medije prizadelo več kriz. Od tega, kako se bo medijem uspelo soočati z njimi, je odvisna prihodnost novinarstva. Po mnenju Novinarjev brez meja medije ogrožajo geopolitična kriza z razraščanjem avtoritarnih režimov, tehnološka kriza, v kateri smo se znašli zaradi poplave nereguliranih in nepreverjanih informacij, kriza demokracije, ki omogoča, da na čelo držav prihajajo voditelji, ki podpihujejo sovraštvo do kritičnih novinarjev, kriza zaupanja v medije in ekonomska kriza.Generalna sekretarka organizacijeje izpostavila še nepredvideno zdravstveno krizo, ki »avtoritarnim vladam daje možnost implementacije zloglasne doktrine šoka in možnost, da zdaj, ko so politika, javnost in možnost protestov onemogočene, uvedejo ukrepe, ki bi bili v običajnih časih nemogoči«.Slovenija se je na indeksu svobode medijev znašla na dvaintridesetem mestu, dve mesti više kakor leto pred tem, za Gano in Južno Afriko. Vendar pa Novinarji brez meja opozarjajo, da se napadi znanih slovenskih politikov na novinarje nadaljujejo. »Skrajno desna nacionalistična stranka SDS, ki so jo ustanovili oligarhi, povezani z, stopnjuje kampanjo blatenja in groženj novinarjem, tako prek družbenih omrežij kot prek strankinih medijev,« je navedeno v poročilu.Novinarji brez meja so včeraj objavili poziv evropski komisiji, pod katerega se je podpisalo še šest organizaciji, ki se borijo za svobodo medijev, naj grožnje s smrtjo, ki jih je zaradi poročanja o vladnih ukrepih deležen novinarvzame skrajno resno in zagotovi njegovo varnost.