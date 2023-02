Reševanje izrojenega sistema

V nadaljevanju preberite:

Letos se je državna subvencija študentskih obrokov po več letih prvič precej zvišala, a je država hkrati dopustila dvig najvišje dovoljene cene subvencioniranih obrokov, zato so se boni dejansko podražili, ne pocenili. Po protestih študentov so študentske organizacije in pristojno ministrstvo začeli iskati rešitve, študentske skupine pa opozarjajo na nevzdržnost sedanjega sistema.