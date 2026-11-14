Največ dežja na območju Trnovskega gozda in Snežnika

V zadnjih petih dneh je največ dežja padlo v zahodni Sloveniji, večinoma od 150 do 200 mm, je objavila Agencija za okolje (Arso). Najobilnejše padavine so zabeležili na območju Trnovskega gozda in Snežnika, kjer je skupna količina padavin ponekod presegla 300 mm. V osrednji Sloveniji je padlo okoli 100 mm, v vzhodni pa večinoma od 30 do 60 mm dežja.

Zaradi obilnih padavin so nekatere reke prestopile bregove.

Kot kaže, bo tudi prihodnji teden minil v znamenju pretežno oblačnega in deževnega vremena. Kljub temu glede na trenutne modelske izračune ne pričakujemo tako obilnih padavin kot v tem tednu, napovedujejo vremenoslovci.

Jutri bo sprva še dokaj jasno in po nižinah megleno. Zjutraj bo oblačnost od jugozahoda naraščala, popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od -3 do 0, ob morju okoli 3, v alpskih dolinah okoli -7, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, so zapisali na spletni strani. V ponedeljek bo sprva oblačno z rahlim dežjem. Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo trgala. V torek se bo znova pooblačilo. V zahodnih krajih se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti vzhodu. Zapihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje.