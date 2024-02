Največ dvomov in razprave o NPZ v tretjem razredu

Novela zakona o osnovni šoli je le še eno obravnavo oddaljena od sprejetja v parlamentu. Predlog med drugim prinaša nacionalno preverjanje znanja v tretjem razredu ter omogoča, da bi NPZ v devetem razredu upoštevali pri vpisu v srednjo šolo, uvaja obvezni tuji jezik v prvem razredu in zaostruje izobraževanje na domu. Poslanci so imeli na izredni seji največ pomislekov o NPZ v tretjem razredu, tudi koalicijska SD je pripravila amandma, ki pa ni bil sprejet.

Kot je poslancem razložil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, so se za obvezni NPZ tudi v tretjem razredu odločili, potem ko so mednarodne raziskave pokazale upad bralne pismenosti. Spomnil je, da to pravzaprav ni nobena novost, letos NPZ v tretjem razredu prostovoljno izvaja že več kot polovica osnovnih šol. »Gre za preverjanje osnovne bralne in matematične pismenosti, saj je zelo pomembno, da se otroci opismenijo do konca tretjega razreda. Prav ti otroci bodo v četrtem razredu udeleženi v mednarodni raziskavi Pirls, ki raziskuje in preiskuje bralno pismenost,« je dejal Felda.

V SDS so predlagali, da bi NPZ v tretjem razredu črtali, prav tako se ne strinjajo, da bi NPZ lahko upoštevali pri vpisu na srednje šole, ki imajo omejitev vpisa. »NPZ smo dodali selektivno vlogo, za kar ni primeren. Tu bo šlo spet za tek za točkami in ne za znanjem,« je dejala Alenka Helbl (SDS). Njena poslanska kolegica Alenka Jeraj je opozorila, da se bo zgodilo podobno kot z maturo: »Ko je moja mama hodila na Poljansko gimnazijo, so končali pouk 14 dni prej in so imeli tri tedne priprave na maturo, zdaj se pa cel četrti letnik s tem ukvarjajo. Enako se bo zgodilo tukaj.« Glede uvedbe NPZ v tretjem razredu pa je dejala, da podatke o bralni pismenosti že imamo iz raziskav: »Na koncu imamo sto in eno statistiko, s katero se nihče ne ukvarja in iz katere potem ni nič, obremenili bomo pa otroke, starše, vsi bodo spet napsihirani. Mislim, da je to popolnoma nepotrebno. Že v višjih razredih osnovne šole imamo NPZ, zakaj bomo devet let stare otroke obremenjevali?«

Šole za

Državna sekretarka Janja Zupančič je spomnila na analizo državnega izpitnega centra (RIC), v kateri so ugotovili, da ima približno 60 odstotkov učiteljev pozitiven odnos do poskusnega preverjanja v tretjem razredu. Okoli 68 odstotkov pa se jih strinja, da bi bil NPZ smiseln in koristen, saj bi dal učencu in učitelju dodatno informacijo o učenčevem znanju, je še povedala Zupančičeva.

Robert Janev (Svoboda) je dejal, da spremembe NPZ za devetošolce potrebujemo, saj Gaussove krivulje zaradi zelo visokih ocen sploh ni več. Tako NPZ že zdaj marsikdaj odloča o tem, kdo bo dobil mesto v srednji šoli. Kot smo že pisali, so učence, ki so v tem šolskem letu dijaki prvega letnika, na podlagi dosežkov NPZ morali razvrstiti v 36 srednješolskih programih. Glede NPZ v tretjem razredu pa je Janev jasen: »Po novem bo obvezen, ampak že zdaj se je zanj odločilo 251 šol. Pa niti eden ni rekel nič čez to. Niti eden. Torej ne govorite, da je to ne vem kakšna obremenitev. Obremenitev je takrat, ko mi odrasli to naredimo za obremenitev.«

Podobno pravi predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič: »Če bo RIC to naredil tako, kot je narejeno zdaj, bo v redu. Je pa že imenovana tudi skupina ravnateljev, ki se bo s tem ukvarjala. Ta preizkus ima namreč formativno vlogo in dobimo zelo dobre povratne informacije. Če bomo kot družba iz tega naredili cirkus, bo pa problem.«

Več izpitov

Če bo novela zakona sprejeta, bodo pri izobraževanju na domu spremembe, otroci bodo namreč morali opravljati izpite iz vseh obveznih predmetov. Kot je pojasnil minister, mora namreč učenec, ki se šola doma, pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, bodo pa prilagodili pravilnik o šolskem koledarju, tako da bo omogočal daljše obdobje za opravljanje izpitov. Da bo za učence prenaporno opraviti celo po 14, 15 ali 16 izpitov v le nekaj tednih, več kot na fakulteti, so opozarjali tudi poslanci. Predlog, da se število izpitov za učence, ki se izobražujejo na domu, ne bi spremenilo oziroma bi bilo manjše, so podali tako v SDS kot v SD, saj da bo to prehud stres in napor za otroke, vendar amandmaja nista bila sprejeta.