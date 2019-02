Največ javnih izdatkov gre za pokojnine

Ljubljana – Slovenija spada v zgornjo polovico na lestvici članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) po porabi javnih sredstev za zdravstvo in socialno varstvo, kaže zadnje poročilo Social Expenditure Update 2019. Članice OECD v povprečju namenijo nekaj več kot 20 odstotkov BDP tem področjem, na prvem mestu pa je Francija, kjer gre iz državnih blagajn kar 32 odstotkov BDP.Javni izdatki za zdravstvene in socialne sisteme so v številnih državah visoki, ugotavljajo pri OECD, kjer vsaki dve leti pripravijo pregled, koliko javnega denarja so države članice porabile za zdravstvo in socialno varstvo v širšem ...