Največ padavin na zahodu, kjer velja oranžno opozorilo, ponekod bo tudi sneg

V zadnjih 24 urah je največ padavin padlo na zahodu, večinoma od 30 do 70 milimetrov padavin. Največ dežja je padlo na Voglu in v Kneških Ravnah, in sicer 109 in 108 milimetrov. Padavin je bilo precej manj na vzhodu, kjer je padlo od pet do 15 milimetrov dežja, so na družbenih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Kljub napovedanim obilnim padavinam in strahu, da se bo stanje na plazovitih območjih še poslabšalo, je noč v Goriških brdih minila mirno. Poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač je za STA povedal, da so stanje na terenu preverjali že zgodaj zjutraj, vendar ni bilo opaziti nobenih sprememb. Dopustil pa je možnost, da bo dan mogoče razkril kaj, kar zjutraj še ni bilo vidno zaradi mraka.

Vremenska napoved medtem kaže, da bodo popoldne padavine slabele in marsikje ponehale. Ponoči bodo ob prehodu hladne fronte ponekod v vzhodnih in južnih krajih znova rahle padavine z mejo sneženja na nadmorski višini okoli 800 metrov.

V sredo bo sprva večinoma oblačno, čez dan se bo v severnih in zahodnih krajih jasnilo. V južni Sloveniji bodo še možne manjše krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja.