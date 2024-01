Največ raka pri 50-letnicah, ki jih Zora zaman vabi

Rak materničnega vratu je za rakom dojke drugi najpogostejši, ki prizadene prebivalke EU med 15. in 44. letom starosti, kar pomeni, da vsako leto odkrijejo okoli 33.000 novih primerov, vsako leto pa še vedno umre tudi okoli 15.000 žensk. S 94 novimi primeri raka materničnega vratu v letu 2022 beleži Slovenija tretjo najmanjšo vrednost zadnjih dveh desetletij.

Rak materničnega vratu INFOGRAFIKA: Delo

Prav toliko, dvajset let, pri nas deluje tudi državni preventivni program za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu (RMV) Zora – enega redkih rakov, ki ga je s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb mogoče preprečiti. Vključeni v programu Zora, od ginekologov, patologov, citologov, presejalcev in žensk, ki se udeležijo presejalnega programa, od leta 2003, kot pravijo, uspešno zmanjšujejo obolevnost. Še leta 2003 so zabeležili 211 novih primerov, v letu 2017 pa doslej najmanj obolelih žensk – 86, v zadnjih letih pa število novih primerov vztraja pod sto.

Dr. Urška Ivanuš FOTO: Miha Fras

Za izkoreninjenje raka materničnega vratu je izjemno pomembno proaktivno delovanje in sodelovanje vseh v lokalni skupnosti, tako zdravstvenega doma in drugih zdravstvenih in javnozdravstvenih ustanov, osnovnih in srednjih šol, občin, nevladnih organizacij, drugih lokalnih ustanov in organizacij ter posameznikov. Dr. Urška Ivanuš

Po podatkih programa Zora je pregledanost ciljne populacije v obdobju med julijem 2020 in julijem 2023 presegla 74 odstotkov, kar je največja vrednost od začetka delovanja programa. Največja je pregledanost pri ženskah od 20. do 24. leta, prvič pa so prag 70-odstotne pregledanosti presegle tudi ženske od 50. do 54. leta.

Kot ugotavljajo, pa je kljub temu pri ženskah v starosti med 55. in 64. letom pregledanost še vedno premajhna – komaj nekaj nad 60 odstotki –, v program pa se najslabše odzivajo ženske, doma iz Osilnice, Hodoša, Kostela in Kuzme. Pri Zori ugotavljajo, da v zadnjih letih največ primerov RMV odkrijejo prav pri ženskah po 50. letu, ki se ne odzivajo redno na vabila na presejalne teste. Zato jih pozivajo, da se tudi po koncu rodne dobe odzovejo na presejalne preglede vsake tri leta.

S cepljenjem nad HPV

Primarni vzrok raka materničnega vratu je dolgotrajna okužba genitalnega trakta z nekaterimi specifičnimi vrstami humanega papiloma virusa (HPV). Da bomo med prvimi Evropejci, ki ne bodo več umirali za raki, ki jih povzročajo okužbe s HPV, je treba doseči 90-odstotno precepljenost deklic in dečkov proti HPV in ohraniti vsaj 70-odstotno udeležbo žensk v programu Zora.

Pri nas je po zadnjih podatkih s prvim odmerkom cepljena približno polovica deklic in tretjina dečkov, ki so bili v šolskem letu 2021/22 v šestem razredu osnovne šole. S cepljenjem deklic in dečkov lahko preprečimo okužbe s HPV in s HPV povezane bolezni pri obeh spolih, vključno z genitalnimi in analnimi bradavicami, rakom materničnega vratu in drugimi vrstami raka, ki jih povzroča HPV. Rutinsko cepljenje proti HPV običajno poteka med 9. in 14. letom starosti, v skladu z nacionalnim koledarjem cepljenja.

Na pomen ozaveščenosti ob letošnjem tednu preprečevanja RMV – od 22. do 28. januarja – opozarja tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku z enajstimi regijskimi društvi.

Predsednica omenjene Zveze dr. Urška Ivanuš, specialistka javnega zdravja, je ob tej priložnosti pozvala lokalne skupnosti k aktivaciji, rekoč, da je za izkoreninjenje raka materničnega vratu izjemno pomembno proaktivno delovanje in sodelovanje vseh v lokalni skupnosti, tako zdravstvenega doma in drugih zdravstvenih in javnozdravstvenih ustanov, osnovnih in srednjih šol, občin, nevladnih organizacij, drugih lokalnih ustanov in organizacij ter posameznikov. »Kajti,« dodaja, »le tako se bo med prebivalci razširilo znanje tako o RMV kot o tem, kaj lahko storimo, da ne zbolimo.« Zaupanje je po njenem tudi ključ do visoke udeležbe žensk v programu Zora in visoke precepljenosti proti HPV.