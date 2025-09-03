Največ škode v neurju je utrpela piranska občina; koliko, še ni znano

Torkova neurja na Obali so največ škode povzročila v piranski občini, njeno višino še ocenjujejo. Kot so danes na občini dejali za STA, nameravajo preučiti mesta, kjer je Dragonja, ki je v torek najmočneje poplavila, prebila bregove. Pri tem pristojne pozivajo, naj struge redno vzdržujejo in ponovno prečistijo. K ukrepom pozivajo tudi gasilci.

Na občini Piran so poudarili, da je na mestih, kjer je Dragonja prestopila bregove, treba ukrepati čim prej. Posledično bodo proučili, kje je bilo poplavljanje in prebijanje rečnih bregov najmočnejše. Med drugim bi bilo treba očistiti jarke ob reki v bližini mejnega prehoda, ocenjujejo.

Na piranskem Tartinijevem trgu, ki ga je voda tudi v torek znova zalila, načrtujejo namestitev fiksne črpalke, s katero bi lahko ob ponavljajočih se poplavah reagirali hitreje. Natančnejše ukrepe pa bodo načrtovali, ko bodo pridobili podrobnejša poročila o škodi, so sporočili z občine.

K ukrepanju pozivajo tudi gasilci. »Zagotovo se mora še več sredstev in dela nameniti za oskrbo struge reke Dragonje,« je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Piran Jani Lesnik. Sam je v torek med drugim sodeloval v intervenciji, ko so gasilci osebo reševali iz avtomobila v vodi, medtem ko je bila zaradi poplav ogrožena tudi njegova hiša.

Struga Dragonje se hitro zaraste, kar ob večji količini vode predstavlja težavo, če se ji ne nameni dovolj sredstev, je povedal Lesnik. »Ob veliki količini vode je treba poskrbeti, da bo struga odvodnjavala vodo čim bolj stran, proti morju,« je poudaril.

Kot je za STA povedal strokovni delavec za civilno zaščito (CZ) v medobčinski upravi Istre Edi Pekica, ki je zadolžen za civilno zaščito v Piranu, bodo podatke o škodi po torkovih neurjih zbirali še ves teden.

Poveljnik piranske civilne zaščite Robert Zirnstein je v torek ob številnih izvedenih intervencijah pohvalil gasilce in druge sodelujoče na terenu. »Pri intervencijah smo poskušali biti čim bližje ljudem, ki so v takih trenutkih doživljali stisko,« je opisal.

Namestnik poveljnika CZ Mestne občine Koper Igor Rakar je navedel, da je bila torkova škoda v koprski občini precej manjša kot v piranski, kjer so neurja povzročila največ škode.

Kot je še poudaril, so bile razmere v koprski občini precej hujše ob neurju prejšnji petek, ko je močno deževje med drugim poškodovalo železniško progo med Rižano in Koprom. »Ocenjena škoda petkovega neurja v Mestni občini Koper presega tri milijone evrov,« je povedal za STA.