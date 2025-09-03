  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Največ škode v neurju je utrpela piranska občina; koliko, še ni znano

    Na mestih, kjer je Dragonja prebila bregove, je treba ukrepati čim prej. Neurje v Kopru prejšnji teden je povzročilo za tri milijone evrov škode.
    Podatke o škodi po torkovih neurjih bodo zbirali še ves teden. FOTO: Krajevna skupnost Sv. Anton
    Galerija
    Podatke o škodi po torkovih neurjih bodo zbirali še ves teden. FOTO: Krajevna skupnost Sv. Anton
    STA
    3. 9. 2025 | 15:36
    3. 9. 2025 | 16:20
    3:11
    A+A-

    Torkova neurja na Obali so največ škode povzročila v piranski občini, njeno višino še ocenjujejo. Kot so danes na občini dejali za STA, nameravajo preučiti mesta, kjer je Dragonja, ki je v torek najmočneje poplavila, prebila bregove. Pri tem pristojne pozivajo, naj struge redno vzdržujejo in ponovno prečistijo. K ukrepom pozivajo tudi gasilci.

    Na občini Piran so poudarili, da je na mestih, kjer je Dragonja prestopila bregove, treba ukrepati čim prej. Posledično bodo proučili, kje je bilo poplavljanje in prebijanje rečnih bregov najmočnejše. Med drugim bi bilo treba očistiti jarke ob reki v bližini mejnega prehoda, ocenjujejo.

    image_alt
    Ulice v Trstu so se spremenile v reke: prejeli 150 intervencijskih klicev

    Na piranskem Tartinijevem trgu, ki ga je voda tudi v torek znova zalila, načrtujejo namestitev fiksne črpalke, s katero bi lahko ob ponavljajočih se poplavah reagirali hitreje. Natančnejše ukrepe pa bodo načrtovali, ko bodo pridobili podrobnejša poročila o škodi, so sporočili z občine.

    K ukrepanju pozivajo tudi gasilci. »Zagotovo se mora še več sredstev in dela nameniti za oskrbo struge reke Dragonje,« je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Piran Jani Lesnik. Sam je v torek med drugim sodeloval v intervenciji, ko so gasilci osebo reševali iz avtomobila v vodi, medtem ko je bila zaradi poplav ogrožena tudi njegova hiša.

    Struga Dragonje se hitro zaraste, kar ob večji količini vode predstavlja težavo, če se ji ne nameni dovolj sredstev, je povedal Lesnik. »Ob veliki količini vode je treba poskrbeti, da bo struga odvodnjavala vodo čim bolj stran, proti morju,« je poudaril.

    Kot je za STA povedal strokovni delavec za civilno zaščito (CZ) v medobčinski upravi Istre Edi Pekica, ki je zadolžen za civilno zaščito v Piranu, bodo podatke o škodi po torkovih neurjih zbirali še ves teden.

    image_alt
    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Poveljnik piranske civilne zaščite Robert Zirnstein je v torek ob številnih izvedenih intervencijah pohvalil gasilce in druge sodelujoče na terenu. »Pri intervencijah smo poskušali biti čim bližje ljudem, ki so v takih trenutkih doživljali stisko,« je opisal.

    Namestnik poveljnika CZ Mestne občine Koper Igor Rakar je navedel, da je bila torkova škoda v koprski občini precej manjša kot v piranski, kjer so neurja povzročila največ škode.

    Kot je še poudaril, so bile razmere v koprski občini precej hujše ob neurju prejšnji petek, ko je močno deževje med drugim poškodovalo železniško progo med Rižano in Koprom. »Ocenjena škoda petkovega neurja v Mestni občini Koper presega tri milijone evrov,« je povedal za STA.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Neurja

    Ulice v Trstu so se spremenile v reke: prejeli 150 intervencijskih klicev

    Poplavljeni so bili tudi podzemni prostori bolnišnice Maggiore, številne trgovine in stanovanjski prostori. Gasilci so morali reševati več vozil.
    3. 9. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obilno deževje zalilo gradbišče drugega tira

    Posledice neurja še zmeraj odpravljajo, vendar nastale škode še niso ocenili niti ni jasno, koliko časa bodo potrebovali za odpravo vseh posledic.
    Boris Šuligoj 1. 9. 2025 | 14:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Prihodnost zdravja je v naših rokah

    Delov podjetniški center napoveduje poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije.
    3. 9. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Evropa mora preiti od besed k odločnemu ukrepanju

    Razvoju novih oblik zdravljenj morajo slediti zdravstveni sistemi z vlaganji v znanje in opremo, poudarjata Georg Schroeckenfuchs in Aymeric Royere, Novartis.
    Milka Bizovičar 3. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    neurjePiranpoplaveDragonjaObalaKoper

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kaos v Bilbau

    Protesti na Vuelti; Vingegaard: Škoda, hotel sem zmagati za sina (FOTO)

    Enajsto etapo dirke po Španiji so pokvarili propalestinski protestniki, zaradi katerih ni bilo zmagovalca, saj so dirko ustavili tri kilometre pred ciljem.
    3. 9. 2025 | 18:17
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Začenja se liga NLB

    Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet

    Prvo kolo državnega rokometnega prvenstva prinaša petkov derbi med Slovanom in Trimom na Kodeljevem.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 18:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Od hipnoze do politike

    Zeleni vodja in čarobne prsi: Polanski trdi, da jih je povečeval z mislijo

    Zack Polanski, prvi mož britanskih Zelenih, se je znašel v središču pozornosti zaradi izjave iz časa, ko je bil hipnoterapevt.
    3. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Osamosvojitev Evrope od Amerike je nujno potrebna

    Ali Žerdin in Janez Markeš analizirata vojaško parado v Pekingu, morebitno navezo med Evropo in Kitajsko, komentirata pa tudi Blejski strateški forum.
    3. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin pristaja na srečanje z Zelenskim, a le v Moskvi

    Še en obsežen zračni napad na ukrajinsko energetiko. V ruski vojski so ustanovili posebne enote za brezpilotno vojskovanje Rubikon.
    Boris Čibej 3. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Od hipnoze do politike

    Zeleni vodja in čarobne prsi: Polanski trdi, da jih je povečeval z mislijo

    Zack Polanski, prvi mož britanskih Zelenih, se je znašel v središču pozornosti zaradi izjave iz časa, ko je bil hipnoterapevt.
    3. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Osamosvojitev Evrope od Amerike je nujno potrebna

    Ali Žerdin in Janez Markeš analizirata vojaško parado v Pekingu, morebitno navezo med Evropo in Kitajsko, komentirata pa tudi Blejski strateški forum.
    3. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin pristaja na srečanje z Zelenskim, a le v Moskvi

    Še en obsežen zračni napad na ukrajinsko energetiko. V ruski vojski so ustanovili posebne enote za brezpilotno vojskovanje Rubikon.
    Boris Čibej 3. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo