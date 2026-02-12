Največ smrtnih nesreč v petek in soboto

Danes predstavljeni podatki kažejo poslabšanje prometne varnosti v minulem letu: izrazito se je povečalo število smrtnih žrtev v prometu, na naših cestah je umrlo 25 ljudi več kot leto poprej. Med žrtvami izstopajo vozniki enoslednih motornih vozil. Številnim tragedijam bi se lahko izognili že z doslednim spoštovanjem pravil ter dosledno uporabo varnostnega pasu in čelade.

Kot je ob predstavitvi statistike za leto 2025 dejala vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol, je stroko presenetil porast smrtnih žrtev: »Glavni vzroki najhujših prometnih nesreč v letu 2025 ostajajo enaki kot v zadnjih letih: gre za neprilagojeno hitrost, nepravilno stran smeri vožnje, neustrezno varnostno razdaljo in vožnjo pod vplivom alkohola in drog.« Med možnimi dejavniki za lanskoletnih 20824 prometnih nesreč (kar je slabe tri odstotke več kot v letu 2024) je navedla še vročinske valove, neuporabo zaščitnih sredstev ter utrujenost in neosredotočenost.