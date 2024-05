Deževje se seli na severozahod države, za danes oranžno opozorilo

Deževje, ki je bilo zjutraj najmočnejše na jugozahodu države in na območjih ob hrvaški meji, se postopno seli proti severovzhodu države. Največ padavin je padlo v zaledju slovenske Istre, in sicer okoli 100 litrov na kvadratni meter. Tudi reke so najbolj narasle v slovenski Istri, tekom dneva se bo naraščanje rek razširilo še na druge dele države.

Precej padavin je padlo tudi na Ilirskobistriškem in ob Kolpi. Drugod po Sloveniji količine padavin niso bile tako velike, v večjem delu Slovenije pa bo danes po pričakovanjih padlo 40 do 80 litrov na kvadratni meter, je za STA povedal meteorolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Po Gregorčičevih navedbah danes še velja razglašena oranžna stopnja vremenskega opozorila pred močnejšimi nalivi oziroma večjo količino dežja, že od sobote naprej pa bo bistveno bolje.

Popoldne in proti večeru bodo močneje narasle tudi reke v vzhodni Sloveniji, je med drugim povedal Janez Polajnar. FOTO: Dejan Javornik

Hidrolog z Arsa Janez Polajnar je za STA povedal, da so hidrološke razmere skladne s pričakovanji. Reke najbolj naraščajo na območju slovenske Istre, tam nekatere tudi poplavljajo, prav tako so pričele naraščati tudi druge reke, zlasti v jugozahodni in pa južni Sloveniji, vendar bolj umirjeno kot kot tiste v slovenski Istri.

Naraščanje rek bo po besedah Polajnarja čez dan najbolj izrazito na območju Dolenjske, na območju Notranjske in osrednje Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo močneje narasle tudi reke v vzhodni Sloveniji.

»Ob teh močnejših nalivih lahko pride tudi do zastajanja padavinske vode in do hitrega naraščanja takšnih manjših hudourniških vodotokov,« je dejal Polajnar. Postopno umirjanje pa hidrologi pričakujejo v soboto čez dan.

Največ intervencij na Koprskem

Deževje je v četrtek zvečer povzročilo kar nekaj nevšečnosti. O največ intervencijah poročajo iz koprske občine, kjer so zaradi neurja obravnavali 27 dogodkov. Porasli so hudourniki, voda je v Kastelcu zalivala hiše in dvorišča. V Bošamarinu je odnesla del cestišča, povezanega z mostom, na spletni strani piše uprava za zaščito in reševanje. Kar nekaj težav je bilo tudi v Olmu in Šalari. Sprožilo se je tudi nekaj zemljine na vozišča, v Krkavčah se je porušil podporni zid. Sunek vetra pa je podrl drevo.

Močan veter je podrl drevo tudi na cesti Divača–Ribnica v občini Pivka. Zaradi podora na cestišče je le delno prevozna cesta Rakov Škocjan–Ravbarkomanda. Po podatkih prometno-informacijskega centra pa je zaradi zdrsa brežine zaprt tudi vozni pas na primorski hitri cesti med Koprom in Bertoki.

Skupno je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje na območju regijskih centrov Koper, Slovenj Gradec in Postojna zaradi neurja z obilnimi padavinami obravnavanih 43 dogodkov.

Padavine z nevihtami bodo pogoste tudi danes do večera. Možni bodo močnejši nalivi. Pri tem bodo močneje narasli hudourniški vodotoki, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Posamezni lahko poplavijo, zato je Arso za celotno državo izdal oranžno opozorilo. Kot še sporočajo, se vzdolž slovenske obale obnavlja nevihtna linija, ki prinaša tudi stacionarne nalive. Ob tem je poleg naraščanja hudourniških vodotokov možno zastajanje padavinske vode.

Nevarnost poplav in plazov

Večja verjetnost poplav bo ob vodotokih s povirji na območjih Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, Kamniško-Savinjskih Alp, Zasavja in Pohorja. V severovzhodni Sloveniji je namočenost tal že velika, kar bo pospešilo površinski odtok.

Jugozahodni veter bo prinesel tudi več vlage in energije za dolgotrajno proženje neviht, izključena ni niti toča, poleg nalivov bo prisoten nevihtni piš, poroča spletni portal neurje.si. Zaradi močne premočenosti tal obstaja tudi velika verjetnost proženja zemeljskih plazov, dodajajo.

Tudi Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob ujmi avgusta lani. Prebivalce opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plaziščih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija. Zlasti naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode.

Dopoldne bodo naraščale večje reke, ki bodo večinoma hitro dosegle velike pretoke, poroča Arso. Reka Drava se lahko v soboto ob povečanem dotoku iz Avstrije ter povečanih lokalnih dotokih razlije na običajnih poplavnih območjih. Sicer se bodo v soboto hidrološke razmere umirjale, še napovedujejo.