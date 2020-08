V piransko občino z boni steklo skoraj deset milijonov evrov

Kaj pa mestne občine?

Fedja Pobegajlo Foto Blaz Samec

Ljubljana – Do 9. avgusta letos je bilo po Sloveniji unovčenih za skoraj 50 milijonov evrov oziroma 14 odstotkov državnih turističnih bonov , je sporočila Finančna uprava. Daleč največ bonov je bilo porabljenih v piranski občini, sicer pa prednjačijo obalne in gorenjske občine ter občine s toplicami.V slabih dveh mesecih je turistične bone delno ali v celoti za prenočitev oziroma prenočitev z zajtrkom koristilo 361.232 upravičencev. Najbolj oblegana je, kot kaže, Obala, saj so upravičenci v piranski občini porabili za 9,9 milijona evrov bonov. Sledita občini Kranjska gora in Bohinj, kjer je bilo doslej unovčenih za 3,4 oziroma 2,8 milijona evrov bonov.Poleg Obale in gorenjskih občin Slovenci letos bolj množično dopustujejo tudi v termah in toplicah. V Moravskih toplicah so tako porabili za 2,7 milijona evrov bonov, v brežiški občini, kjer so Terme Čatež, za 2,6 milijona evrov, v Podčetrtku, kjer so Terme Olimia, dva milijona ter v Zrečah in Laškem po dober milijon. Najmanjšo vrednost po porabi imata občini Kuzma in Log - Dragomer. V prvi je bilo unovčenih komaj 88 evrov, v drugi pa 160, torej manj kakor znaša bon na posameznika.Veliko slabše so jo pričakovano odnesle mestne občine. V Mestni občini Ljubljana je bilo doslej unovčenih za 400.000 evrov bonov, v mariborski za 300.000 in v Celju za komaj 52.000. Veliko bolje kaže slovenskemu najstarejšemu mestu Ptuj, kjer je bilo porabljenih za dobrega pol milijona evrov turističnih bonov.»Mi bone absolutno podpiramo in menimo, da je bil ukrep dober, se pa različno odraža pri turističnih ponudnikih. Po informacijah, ki jih dobivamo, je najbolj zasedena obala, razmeroma dobra slika je v termah in določenih alpskih občinah, po drugi strani pa je največji izpad v mestih. To nas ni presenetilo, vseeno pa smo presenečeni, da so razlike tako velike,« je v pogovru za Delo povedal dirktor Turistično gostinske zbornice. Kot ocenjuje, je bilo glede na to, da smo že v drugi polovici poletne turistične sezone, porabljenih razmeroma malo turističnih bonov.Kot je znano, je država bone izdala za pomoč turistični panogi, ki jo je koronakriza zelo prizadela, s tem pa je hotela spodbuditi dopustovanje Slovencev v domovini. Skupaj je izdanih za 366 milijonov evrov turističnih bonov; polnoletni prebivalci so dobili po 200 evrov, otroci pa po 50 evrov.