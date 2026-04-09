    Največ zanimanja za srednje strokovne šole, gimnazije skoraj zapolnjene

    Za prihajajoče šolsko leto se je na srednje šole prijavilo več kot 23.400 kandidatov in kandidatk.
    Na srednje šole so se lahko vpisali devetošolci, v nekatere programe pa se lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo zaključili vsaj 7. razred osnovne šole. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na srednje šole so se lahko vpisali devetošolci, v nekatere programe pa se lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo zaključili vsaj 7. razred osnovne šole. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    9. 4. 2026 | 16:41
    Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2026/2027, ki se je iztekel 2. aprila 2026, se je na skupno 26.051 razpisanih mest prijavilo 23.453 kandidatov, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

    Najbolj zaželene medicina, arhitektura, akademije …

    Med različnimi izobraževalnimi programi je največ prijav v programe srednjega strokovnega izobraževanja, kjer je na voljo 10.568 mest, prijavilo pa se je 9903 kandidatov, kar predstavlja 42,2 odstotka vseh prijavljenih. Sledijo gimnazijski programi s 7784 razpisanimi mesti in 7756 prijavljenimi kandidati (33,1 odstotka). V programe srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je na voljo 6775 mest, je prispelo 4888 prijav (20,8 odstotka), medtem ko je v programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki ponujajo 924 mest, prijavljenih 906 kandidatov ali 3,9 odstotka vseh prijavljenih.

    Za vzporedno izobraževanje, ki vključuje program umetniške gimnazije – glasbena in plesna smer, je bilo na 116 mest prijavljenih 104 kandidatov.

    Podatki kažejo, da letošnje stanje prijav ne odstopa bistveno od preteklih let. Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za programe nižjega poklicnega izobraževanja, največ kandidatov pa se še vedno odloča za srednje strokovne programe. Sledijo gimnazije in nato programi za srednje poklicno izobraževanje.

    Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev, kar je 424 manj kot v preteklem letu. Skupno število prijavljenih presega število letošnjih devetošolcev, saj se v nekatere programe lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo zaključili vsaj 7. razred osnovne šole, ter kandidati iz tujine in dijaki, ki želijo zamenjati program in se ponovno vpisati v prvi letnik.

    Smernice potrjene: nobenih gradiv le pri športu

    Kandidati imajo možnost prenosa prijave na drugo šolo ali program do 6. maja 2026 do 15. ure. Prenos je mogoč večkrat, po tem roku pa spremembe niso več možne.

    Po trenutnih podatkih je na vseh vrstah izobraževalnih programov še dovolj prostih mest. Tudi pri gimnazijah naj bi šole, podobno kot v preteklih letih, sprejele dodatne dijake z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov in z uporabo mest, prvotno namenjenih ponavljalcem, kar običajno pomeni približno 500 dodatnih mest.

    O morebitnem povečanju razpisanih mest bodo pristojni odločali maja, po zaključku roka za prenos prijav, ko bo stanje dokončno znano. Podatki o tem, kje bo vpis omejen, bodo objavljeni 1. junija 2026, so še sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

