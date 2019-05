Največja korupcijska afera v zdravstvu: začeli so se predobravnavni naroki

Ljubljana – Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za danes razpisani trije predobravnavni naroki za obtožene v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Ključni očitek v obtožnici je, da so zdravniki na svoje osebne račune doma in v tujini prejeli denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali material pri določenem dobavitelju. Skupno je obtoženih 15 fizičnih in ena pravna oseba. Odmevna korupcijska afera s podkupovanjem zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih v zameno za izbor medicinskih materialov in zdravil sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih Policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.Po ugotovitvah kriminalistov so dobavitelji zdravstvene opreme in pripomočkov zdravnikom in zaposlenim v zdravstvenih zavodih ponudili nagrade v zameno, da bi bili izbrani oziroma bi zavod kupil ravno njihove izdelke. Cene materiala naj bi tako že v izhodišču vsebovale del za nagrade, ki se je gibal med petimi in 20 odstotki.Kot je razbrati iz obtožnice, ki obsega 500 strani, so bila javna sredstva zaradi tega oškodovana za okoli 1,18 milijona evrov. Dobavitelji so podkupnine domnevno nakazovali na tekoče račune, ki so jih obtoženi prav za ta namen odprli v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem. Med kriminalističnimi preiskavami so našli tudi gotovino in zlate palice.V tem tednu bo opravljen še en predobravnavni narok, do konca junija pa jih bo še pet.Poleg omenjenega zdravnika ortopeda, farmacevtkein podjetniceso na seznamu obtoženih tudi interventni nevroradiolog, radiolog iz UKC Maribor, ortoped iz Valdoltrein ortoped v novomeški bolnišniciPred sodnike bodo morali tudi travmatolog v celjski bolnišnici, nekdanji vodja ortopedije v tej bolnišniciinz ljubljanske ortopedske klinike. Obtožena pravna oseba je podjetje, prodaja medicinskih pripomočkov. Na dobaviteljski strani sta med obtoženimiinZa, nekdanjega komercialista v podjetju Emporio Medical, in, vodjo lekarne na Onkološkem inštitutu, je kazenski pregon že zastaral, sodišče je zanju že izdalo sklep o ustavitvi kazenskih postopkov.Pred sodnike je danes prvi stopil Vane Antolič, predstojnik ljubljanske ortopedske klinike. Kot navajajo na MMC, je v pismu vodjem klinik UKC Ljubljana že zatrdil, da ni kriv. Pojasnil je za 20.000 evrov donacij, ki so bile nakazane Društvu za razvoj ortopedije, denar pa je bil po njegovem dokazljivo porabljen za obnovo operacijske dvorane na kliniki.Odvetnik, ki zastopa Zorana Miloševića, za katerega je predobravnavni narok predviden za prihodnji mesec, je dejal, da tisti, ki so naročali material, sklepali pogodbe in se pogajali, niso v postopkih: »V postopkih so zdravniki, ki so material uporabljali.«