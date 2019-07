Največja možnost neviht z nalivi v južnem delu države

O hudih neurij poročajo tudi iz avstrijske Štajerske in Tirolske, ker so zabeležili poplave in zemeljske plazove. Na avstrijskem Štajerskem je odkrivalo strehe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Gasilci so morali na avstrijskem Štajerskem posredovati več kot stokrat. Na strehah številnih hiš je nastala velika gmotna škoda, hkrati jih morajo čim prej popraviti, saj so za danes napovedane nove nevihte. S Tirolske poročajo tudi o številnih porušenih drevesih. Neurja po doslej znanih podatkih poleg gmotne škode niso zahtevala morebitnih poškodovanih.

Po hidrološki napovedi Arsa se bo danes vodnatost rek povečala po vsej

državi, dopoldan predvsem v južnem in zahodnem delu, kasneje tudi drugod. Ob lokalnih močnejših padavinah lahko hitro in močno narastejo manjši vodotoki in hudourniki povsod po državi.



V ponedeljek dopoldan bodo reke počasi upadale, popoldan pa lahko posamezne znova prehodno narastejo. Plimovanje morja ob slovenski obali bo povišano, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.