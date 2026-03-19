Levi sredini grozi, da bo pod parlamentarnim pragom ostalo 7-odstotkov glasov

»Javnomnenjska poizvedba, o kateri danes govorimo, ima svoje omejitve in ne more biti tako točna kot vzporedne volitve, ki bodo izvedene na volilni dan. Vzorec je bil tokrat 1600 respondentov. Če bi bilo volitve danes, bi bili rezultati takšni, kot so izmerjeni,« je uvodoma povedal Delov analitik Roman Zatler. Prvo in drugo mesto sta oddani, zelo težko pa ocenimo, katera stranka bo na koncu tretja in katera sedma.

Tokrat kaže na okoli 60-odstotno volilno udeležbo, zna pa biti tudi nekoliko večja, a manjša kot leta 2022, ko je znašala 71-odstotkov. »S tem, ko sta največji stranki izenačeni na vrhu, smo dobili poligon za mobilizacijo volivcev, nastali pa so tudi pogoji za taktično glasovanje. Zdaj se lahko volivci na levem polu bistveno bolj aktivirajo, ker vidi možnost zmage njihove opcije na volitvah,« je ocenil Zatler.

Volilna kampanja, zaznamovana s prisluhi izraelskega podjetja Black Cube, bo trajala do zaprtja volišč v nedeljo zvečer, ne glede na volilni molk, pa meni novinar Uroš Esih, ki ocenjuje, da ima levosredinski pol, precej več težav kot desni pol. Medtem ko strankam aktualne koalicije kaže na zanesljiv prestop parlamentarnega praga, pa je stranka Prerod Vladimirja Prebiča na meji. Pod njim pa sta Piratska stranka in Mi, Socialisti. Če se zgodi najslabši možni scenarij za levo sredino in vse tri omenjene stranke ostanejo pod parlamentarnim pragom, potrem se možnosti leve sredine za sestavo koalicije bistveno zmanjšajo. Pod pragom bi tako ostalo 7 odstotkov glasov. Na desnici tega drobljenja seveda ni.

Desni pol SDS-NSi-Demokrati ima po aktualnih projekcijah 43 poslanskih mandatov, koalicijski trojček pa 40. Bo stranka Resnica jeziček na tehtnici? »Resnica se je v volilni kampanji profilirala kot skrajno desna, neoliberalna stranka in programsko sodi trdno v Janšev trojček. Izjave prvaka Resnice Zorana Stevanovića, da ne bi šel v Janševo koalicijo, se znajo izkazati kot zelo malo vredne,« odgovarja Esih. Naslednja koalicija in njena politična barva bo odvisna od tega, ali se bo kot sedma stranka v državni zbor prebila Resnica ali Prerod.