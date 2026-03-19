    Slovenija

    Levi sredini grozi, da bo pod parlamentarnim pragom ostalo 7-odstotkov glasov

    Kakšno vlado bo dobila Slovenija, je v veliki meri odvisno od tekme za sedmo mesto med Resnico in Prerodom Vladimirja Prebiliča.
    Rok Tamše, Roman Zatler in Uroš Esih so v podkastu Moč politike razpravljali o tem, kakšno vlado bo po nedeljskih parlamentarnih volitvah dobila Slovenija.
    Rok Tamše, Roman Zatler in Uroš Esih so v podkastu Moč politike razpravljali o tem, kakšno vlado bo po nedeljskih parlamentarnih volitvah dobila Slovenija. FOTO: Marko Feist
    19. 3. 2026 | 19:00
    »Javnomnenjska poizvedba, o kateri danes govorimo, ima svoje omejitve in ne more biti tako točna kot vzporedne volitve, ki bodo izvedene na volilni dan. Vzorec je bil tokrat 1600 respondentov. Če bi bilo volitve danes, bi bili rezultati takšni, kot so izmerjeni,« je uvodoma povedal Delov analitik Roman Zatler. Prvo in drugo mesto sta oddani, zelo težko pa ocenimo, katera stranka bo na koncu tretja in katera sedma.

    Tokrat kaže na okoli 60-odstotno volilno udeležbo, zna pa biti tudi nekoliko večja, a manjša kot leta 2022, ko je znašala 71-odstotkov. »S tem, ko sta največji stranki izenačeni na vrhu, smo dobili poligon za mobilizacijo volivcev, nastali pa so tudi pogoji za taktično glasovanje. Zdaj se lahko volivci na levem polu bistveno bolj aktivirajo, ker vidi možnost zmage njihove opcije na volitvah,« je ocenil Zatler.

    Volilna kampanja, zaznamovana s prisluhi izraelskega podjetja Black Cube, bo trajala do zaprtja volišč v nedeljo zvečer, ne glede na volilni molk, pa meni novinar Uroš Esih, ki ocenjuje, da ima levosredinski pol, precej več težav kot desni pol. Medtem ko strankam aktualne koalicije kaže na zanesljiv prestop parlamentarnega praga, pa je stranka Prerod Vladimirja Prebiča na meji. Pod njim pa sta Piratska stranka in Mi, Socialisti. Če se zgodi najslabši možni scenarij za levo sredino in vse tri omenjene stranke ostanejo pod parlamentarnim pragom, potrem se možnosti leve sredine za sestavo koalicije bistveno zmanjšajo. Pod pragom bi tako ostalo 7 odstotkov glasov. Na desnici tega drobljenja seveda ni.

    Desni pol SDS-NSi-Demokrati ima po aktualnih projekcijah 43 poslanskih mandatov, koalicijski trojček pa 40. Bo stranka Resnica jeziček na tehtnici? »Resnica se je v volilni kampanji profilirala kot skrajno desna, neoliberalna stranka in programsko sodi trdno v Janšev trojček. Izjave prvaka Resnice Zorana Stevanovića, da ne bi šel v Janševo koalicijo, se znajo izkazati kot zelo malo vredne,« odgovarja Esih. Naslednja koalicija in njena politična barva bo odvisna od tega, ali se bo kot sedma stranka v državni zbor prebila Resnica ali Prerod.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na POP TV

    Golob proti Janši: grafi, veleizdaja in grožnja z drugo republiko

    Trk egov – liderjema obeh največjih parlamentarnih strank se ni uspelo zediniti niti okrog statističnih podatkov, kakšna je slovenska gospodarska rast.
    Uroš Esih 17. 3. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Soočenje na POP TV: trk egov namesto razprave o prihodnosti

    Soočenje liderjev obeh največjih političnih strank je prineslo trk egov namesto soočenja pogledov in vizij.
    Uroš Esih 17. 3. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

    Slovenske parlamentarne volitve bo odločil boj za interpretacijo prisluhov – ne pa zdravstvo ali gospodarstvo.
    Uroš Esih 17. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gibanje Svoboda in SDS izenačena

    Anketa Mediane: Kar četrtina vprašanih je neopredeljenih. Čez parlamentarni prag bi šlo sedem strank.
    Barbara Hočevar 19. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moč politike

    Levi sredini grozi, da bo pod parlamentarnim pragom ostalo 7-odstotkov glasov

    Kakšno vlado bo dobila Slovenija, je v veliki meri odvisno od tekme za sedmo mesto med Resnico in Prerodom Vladimirja Prebiliča.
    19. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podpis koncesijske pogodbe

    V Ljubljani 400 e-vozil in 160 polnilnic

    Ocenjen okvirni finančni vložek MOL v javno-zasebno partnerstvo trenutno znaša 11,4 milijona evrov, vložek koncesionarja pa 18,7 milijona evrov.
    19. 3. 2026 | 18:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Ameriški varnostni dežnik na Bližnjem vzhodu očitno ne deluje

    Zalivske države se dogovarjajo o skupnem odzivu na iranske povračilne napade, cene plina in nafte strmo navzgor.
    Boštjan Videmšek 19. 3. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Cene goriv

    Vlada sprošča cene goriv na avtocestah, Petrol omejuje točenje

    Za manjše črpalke veljajo regulirane cene, ki se bodo v torek povišale, za avtoceste in hitre ceste pa trgovci od jutri spet odločajo sami.
    Borut Tavčar 19. 3. 2026 | 16:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podpis koncesijske pogodbe

    V Ljubljani 400 e-vozil in 160 polnilnic

    Ocenjen okvirni finančni vložek MOL v javno-zasebno partnerstvo trenutno znaša 11,4 milijona evrov, vložek koncesionarja pa 18,7 milijona evrov.
    19. 3. 2026 | 18:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Ameriški varnostni dežnik na Bližnjem vzhodu očitno ne deluje

    Zalivske države se dogovarjajo o skupnem odzivu na iranske povračilne napade, cene plina in nafte strmo navzgor.
    Boštjan Videmšek 19. 3. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Cene goriv

    Vlada sprošča cene goriv na avtocestah, Petrol omejuje točenje

    Za manjše črpalke veljajo regulirane cene, ki se bodo v torek povišale, za avtoceste in hitre ceste pa trgovci od jutri spet odločajo sami.
    Borut Tavčar 19. 3. 2026 | 16:34
    Preberite več
