Največje pasti za podjetja pri ponovnem zagonu gospodarstva

Navodila vključujejo naslednje zahteve:

• Delodajalci poskrbijo za zaščitna sredstva in prilagojeni režim dela zaposlenih.

• Zagotavljanje 20 m2 površine na posamezno stranko.

• Redno in učinkovito prezračevanje prostorov.

• Razdalja med čakajočimi na blagajni mora biti najmanj 2 metra.

• Med strankami, ki čakajo pred prostori, kjer se izvajajo servisne storitve ali druge servisne dejavnosti ter pred živilskimi, gradbenimi in tehničnimi trgovinami, upoštevamo razdaljo najmanj dveh metrov.

• Redno razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN-številk in drugih površin in predmetov, ki se jih stranke dotikajo ob opravljanju storitev s strani zaposlenih.

• Namestitev razkuževalnikov pred vhodom, v notranjosti in ob izhodih iz objektov/trgovin





Mnenje o higienski obrazni maski SHIELD



Poročilo o primerjalnem testiranju blaga in mask



Poročilo o prepustnosti pare »Drugačen rezultat kot skoraj popolno prepustnost sta imeli samo dve maski in sicer zaščitna maska (EN 149) in maska SHIELD slovenskega proizvajalca, ki ima v materialu TPU membrano in je po nekaterih lastnostih primerljiva ali celo presega lastnosti zaščitne maske certificirane po zahtevah standarda EN 149. Verjetno je to povezano tudi z dejstvom, da je zaščitna maska (EN 149) namenjena enkratni uporabi, higienska maska SHIELD pa večkratni.«

FOTO: Kovanček Group d. d.

*Izračun za masko FFP2 je narejen ob upoštevanju cene ene maske v eni izmed trgovskih verig v Sloveniji, tj. 6,89 € za kos, in ob predpostavki, da jo delavec dvakrat na dan zamenja.

**Izračun za zaščitno masko je narejen glede na trenutne cene, tj. približno 1,00 € za kos, in ob predpostavki, da jo delavec trikrat na dan zamenja (priporočilo NIJZ za blagajničarke je menjava celo na 2-3 ure).

*** Izračun za higiensko masko SHIELD je narejen na podlagi maloprodajne cene, pri čemer je ob nakupu večje količine cena nižja, in ob predpostavki, da delavec dobi pet mask kot delovno opremo, za katere skrbi in jih pere doma čez vikend oz. ob dela prostih dnevih, ter da vsaka od njih prenese najmanj 50 ciklov pranja.



V izračunu sta zajeti samo tisti maski, ki sta na testiranju med vsemi 15 maskami izpolnili merilo, da ne vpijata tekočine, in maska FFP2, ki je na voljo v eni izmed trgovskih verig V izračunu sta zajeti samo tisti maski, ki sta na testiranju med vsemi 15 maskami izpolnili merilo, da ne vpijata tekočine, in maska FFP2, ki je na voljo v eni izmed trgovskih verig.

Vlada Republike Slovenije se je lotila postopnega sproščanja ukrepov in odpiranja poslovanja podjetij v posameznih gospodarskih panogah. Tako so svoja vrata odprli vulkanizerji, avtomehanične delavnice, možen je prevzem hrane, ne samo dostava in tudi temperaturam primerno sladoled na kepice oz. lopatke. Sproščanju ukrepov s strani Vlade RS in zmanjšanju števila pozitivnih na testiranjih v državi za SARS-CoV-2 (COVID-19) je opaziti tudi precej sporočeno in nedosledno uporabo obraznih mask med ljudmi in ohlapno upoštevanje priporočil. Vse to pa pomeni veliko tveganje za ponovni razmah epidemije, čemur smo bili priče že drugje v svetu, kjer so začeli s sproščanjem omejitev. To pomeni tudi povečanje tveganja za delovne organizacije, ki sicer nimajo stika s končnimi kupci, so pa njihovi zaposleni kot vsi ostali - tudi potrošniki. Podjetja morajo zato dosledno izvajati ukrepe in priporočila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Na spletnih straneh Ministrstva za zdravje so od 16. aprila objavljena navodila za delo na področju servisnih in drugih storitev ter v živilskih in tehničnih trgovinah, ki določajo priporočila in navodila za zaposlene in delodajalce. Zaznati je veliko nejasnosti in negotovosti med delodajalci kaj so njihove obveznosti in kaj priporočila. Vendar nekaj je zagotovo. Varovalni ukrepi, kot je varna razdalja med zaposlenimi ter strankami ter nošenje mask na obrazu, ponekod ostajajo v veljavi.Vsi obstoječi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu so še vedno v veljavi. Tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo je sicer izdal nekaj navodil in smernic, vendar v njih nikjer ne preklicuje kakršnekoli zahteve, ravno obratno – nadzor na terenu se izvaja in sankcije se izrekajo. Poleg obstoječih zakonskih zahtev poteka tudi nadzor upoštevanja odlokov Vlade in priporočil NIJZ. Kriza gotovo ne pomeni, da lahko zdaj delodajalci na varnost in zdravje pri delu kar pozabijo. Tudi iz poslovnega vidika bi bilo takšno početje tvegano.Strokovnjaki iz podjetja CIVIS, d.o.o. iz Maribora, ki se ukvarjajo z opravljanjem vseh vrst strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, nevarnih kemikalij, ekologije ipd., že dlje časa pozorno spremljajo razmere, da lahko ustrezno svetujejo svojim naročnikom. Zato so opravili raziskavo in na trgu nabrali 15 različnih higienskih obraznih mask iz različnih materialov. Od papirja, platna oz. bombaža do večslojnih sestavljenih tekstilnih materialov in zaščitne maske (EN 149). Dali so jih na testiranje v priznan meroslovni laboratorij Alba, d.o.o., Vojnik. Izmed vseh obraznih mask so bile samo dve izdelane iz materialov, ki niso namenjeni vpijanju vlage oz. tekočine. To sta bili certificirana zaščitna maska po zahtevah standarda EN 149 in higienska maska SHIELD, ki je po nekaterih lastnostih primerljiva ali celo presega lastnosti zaščitne maske certificirane po zahtevah standarda EN 149.Na osnovi odličnih lastnosti higienske maske SHIELD, ki jih je Civis pridobil na testiranju, se je rodilo odlično sodelovanje med ponudnikom mask in podjetjem, ki je strokovnjak na področju varstva pri delu. Skupaj smo namreč opazili, da se delodajalci srečujejo z veliko nejasnostmi in izzivi, kako zagotoviti poslovanje svojih podjetij, ki je varno ter skladno z predpisi. Le ti se spreminjajo izjemno hitro. Za poslovanje v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) improvizacija ni dobra ideja, saj je tveganje preveliko in kriza gotovo ne pomeni, da lahko zdaj delodajalci na varnost in zdravje pri delu kar pozabijo. Res pa je, da se osredotočenost na različna tveganja spreminja glede na pomembnost, epidemija pa je danes ena glavnih tveganj. Tako je treba v podjetjih dodatno narediti vse, da se optimalno zmanjšajo tveganja, ki so povezana s prenosom okužbe. To sicer ni nič novega, saj se npr. s sezonsko gripo soočamo vsako leto, a dejstvo je, da je resnost tveganja v primeru sezonske gripe bistveno manjša kot pri COVID-19, sorazmerno s tem pa so seveda tudi ukrepi za zmanjšanje tveganj bistveno drugačni. Za delodajalce oz. podjetja je vsakršna odsotnost zaposlenih zaradi bolezni poslovno tveganje. Če kdo v podjetju zboli za COVID-19, je celo možno, da se zaradi stika te osebe z večjim številom sodelavcev, podjetje ustavi, saj so »vsi« v 14 dnevni karanteni.Izvedba vseh ukrepov znotraj podjetja, ki prispevajo k zmanjševanju možnosti, da se nam država ponovno »ustavi« in do ponovnega okrevanja gospodarstva, bi morala biti vitalen interes vseh nas. Še zlasti podjetnikov in večjih delodajalcev. Tudi po ZVZD-1 so delodajalci dolžni zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto delovnega mesta ali kraja. Zato je potrebno v trenutni situaciji epidemije COVID-19 izvesti revizije ocene tveganja in definirati tista delovna mesta, kjer je tveganje povečano za okužbo in sprejeti ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe. S tem poskrbimo za zmanjšanje tveganja za prenos okužbe. To lahko stori le skupina strokovnjakov s primernim znanjem in izkušnjami. Tudi izbira obraznih mask, kot enega izmed ukrepov, ki je nekje že obvezen, drugje priporočan, je povezan z velikimi stroški na posamezno delovno mesto. Kakšni bodo ti stroški v resnici je zelo odvisno od dobrega načrtovanja in upoštevanja stare modrosti, da je najceneje velikokrat pravzaprav najdražje. Tako lahko strošek na zaposlenega samo za obrazne maske ob pravilni rabi le teh, v pol leta za maske FFP2 znese 1.653,00 EUR, zaščitne maske (standarda EN 149) 360,00 EUR ali higienske maske SHIELD 59,95 za celo leto in ne samo 6 mesecev.Zaradi vseh različnih predpisov in zahtev smo za podjetja skupaj z strokovnjaki podjetja CIVIS oblikovali ponudbo, ki vsem podjetjem in podjetnikom zagotovi poslovanje skladno s predpisi in priporočili. Na voljo več paketov storitev, ki različno velikim podjetjem zagotovijo izdelavo ustrezne ocene tveganja in ukrepov, ki jih morajo podjetja izvajati, kot tudi priporočila konkretna za vaše podjetje.Če morda niste vedeli, kdo vam lahko izdela celovito rešitev poslovanja skladno s predpisi in priporočili, ste sedaj seznanjeni. S pravim pristopom vseh deležnikov v družbi bomo lahko hitro zagnali gospodarstvo, vendar je za to potreben strokovni in stroškovno učinkovit pristop.Naročnik oglasa je Kovanček Group d. d.