Največje priznanje so radovedni učenci

V tretjem izboru za učitelja oziroma učiteljico leta je danes slavila Jožica Frigelj iz ljubljanske osnovne šole Ketteja in Murna. Ob razglasitvi je učiteljica razrednega pouka vzneseno povedala, da bo še naprej delala za otroke, ki so bili v njenem središču od samega začetka, in si prizadevala za dvig ugleda učiteljskega poklica, za katerega vedno pove, da je najlepši na svetu.

Izbor učitelja oziroma učiteljice leta pripravlja AmCham Slovenija, a je to mnogo več kot naziv, je poudarila generalna direktorica Ajša Vodnik: »Celostno želimo podpreti učiteljski poklic, ker se kot gospodarstveniki zavedamo, da učitelj uči vse druge. Če naši prihodnosti – našim otrokom – ne bomo omogočili, da bodo lahko vstopali v gospodarski prostor konkurenčno, bo tudi naša država postala nepomembna.« Tako so letošnjo razglasitev učitelja leta vključili v AmChamov poslovni zajtrk, na katerem so govorili o vrednosti znanja, inovativnosti in odnosih v času vzpona umetne inteligence.

Nočem, da greste na drugo šolo

Po glasovanju javnosti, strokovne komisije in učiteljev je slavila Jožica Frigelj. Z nasmehom je dejala, da so ji učenci povedali, da so tudi oni glasovali zanjo: »Pred razglasitvijo so mi rekli, da bodo držali pesti. En fantek je pa rekel, da ne bo: 'Če boste učiteljica leta, boste gotovo šli na drugo šolo, jaz pa tega nočem.'«

Priznanje je Jožici Frigelj predal lanski učitelj leta Uroš Ocepek. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jožica Frigelj, ki je že dobitnica državne nagrade za delo v osnovni šoli, pravi, da je vsaka nagrada neke vrste zahvala: »Za moj trud, da vse, kar sem naredila. Očitno javnost prepoznava moje delo kot dobro, vredno priznanja, in zato sem izjemno počaščena. Moja največja priznanja pa so vsekakor moji učenci in to, kako se v nadaljevanju razvijajo, kako uspevajo v nadaljnjem življenju.«

Poleg naziva bo zmagovalka lahko šla na mednarodno izmenjavo ali sodelovala v poslovno-razvojni delegaciji AmChama v ZDA, prihodnje leto pa bo predstavljala Slovenijo na izboru Global Teacher Prize. Letos jo bo zastopal lani izbrani učitelj Uroš Ocepek. Kolegici je povedal, da jo čaka zanimivo leto, in ji svetoval: »Izkoristite svojih pet minut, da boste uresničili, kar ste si zadali. Sam sem se boril, da bi računalništvo prišlo v osnovno šolstvo, za dijake s posebnimi potrebami in nadarjene dijake.«

Finalisti letošnjega izbora (z leve): Laura Mohorko Kumer, Jože Lango, Jožica Frigelj, Vanja Kolar Ivačič in Barbara Gradišnik. FOTO: Leon Vidic/Delo

Jožica Frigelj pa je poudarila, da bodo v njenem središču ostali otroci: »Tako kot že več kot 40 let si bom še v nadaljevanju prizadevala za učence. Da jim približamo izobraževanje, naredimo učni proces zanimiv, ohranimo otroško radovednost.« Prizadevala si bo tudi za dvig ugleda učiteljev: »Spoprijemamo se z razmerami, v katerih enostavno ni ljudi. Če bi bil poklic cenjen, če bi bil ovrednoten, kot si s svojim delom zaslužimo in to vsakodnevno dokazujemo, ne bi danes na trgu primanjkovalo 4000 učiteljev.«

Najpomembnejši poklic

Prav to je eden od ciljev iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki deluje pod okriljem nacionalne platforme Partnerstvo za spremembe in AmChama Slovenija. Že več let si prizadevajo za širjenje dobrih učiteljskih praks v slovenskih šolah, najboljše zgodbe učiteljev pa lahko vsak mesec prebirate tudi v Delu. Učitelje želijo opolnomočiti, jim dati priložnost in mlade spodbuditi za ta poklic. Danes ni tako, je dejala Ajša Vodnik: »Na svetovanju, kaj bi radi študirali, je ena od svetovalk deklici s samimi peticami rekla: 'A te ni škoda za učiteljico?' Že svetovalci svetujejo napačno. Učiteljski poklic je verjetno najpomembnejši. Seveda pa ne pri tistih, ki samo podajajo informacije, ampak pri tistih, ki podajajo znanje, ki učijo empatijo, kritično razmišljanje.«