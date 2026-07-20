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    Slovenija

    Največje zanimanje za trendovske mešance psov in kokoši nesnice

    Več je zanimanja za kokoši kot za pametne telefone, opaža Petelin, vodja marketinga na Bolhi.
    Kokoši nesnice so zelo priljubljene, opaža Petelin. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    Galerija
    Kokoši nesnice so zelo priljubljene, opaža Petelin. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff
    M. B.
    20. 7. 2026 | 13:52
    3:47
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    Polletna analiza spletnega oglasnika Bolha ugotavlja, da se je v Sloveniji zanimaje za rabljene predmete, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečalo za skoraj polovico. »Rast ni več omejena na posamezne kategorije. Opazimo jo praktično povsod, od gospodinjskih aparatov do športne opreme, zbirateljstva in kmetijstva,« je dejal Klemen Petelin, vodja marketinga na Bolhi.

    Negotovo stanje na svetovnih trgih se odraža na nakupnih navadah v Sloveniji. Zaradi rekordnih cen srebra se je število oglasov za srebrnike več kot podvojilo, ponudba naložbenega srebra pa skoraj potrojila. Izrazito je naraslo tudi štveilo oglasov za živali. Ponudbe goveda so narasle za 159 odstotkov, konj za 110 odstotkov, drobnice za 105 odstotkov in perutnine za 85 odstotkov.

    Nekoliko bolj sporno pa je prodajanje psov, pogosto mladičev brez rodovnikov, kar pomeni, da nad zdravstvenim stanjem njihovih staršev ni nobenega nadzora. Oglas z največ ogledi prve polovice leta je bil oglas za mladičke »pasme cockapoo«, ki si ga je ogledalo kar 79.000 ljudi, so sporočili z Bolhe. Cockapoo sicer ni pasma, pač pa mešanica med kokeršpanjeli in kodri, ki je v zadnjem času postala modni trend, kar izkoriščajo nekateri rejci, ki množično vzrejajo mladiče, pogosto žal ne meneč se za dobrobit psov in njihovo zdravje. Kljub temu trendovski križanci pogosto dosegajo ali celo presegajo cene pasemskih psov z rodovniki, katerih starši so morali opraviti predpisane zdravstvene teste. 

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    Kupovanje poceni pasemskih kužkov podpira pasje tovarne

    Tik za mešančki, ki se oglašujejo kot pasma, so se po številu ogledov uvrstile kokoši nesnice. »Podatek kaže, da se vse več Slovencev očitno odloča za lastno rejo kokoši in večjo samooskrbo. Sveža domača jajca so za marsikoga postala dobra naložba, hkrati pa kokoši niso več le značilnost podeželja, ampak jih vse pogosteje srečamo tudi na vrtovih družinskih hiš,« je ocenil Petelin.

    Med najbolj gledanimi oglasi so bili še pritlikavi kunci in kalifornijski deževniki. »To je eden tistih podatkov, ki vsako leto preseneti. Čeprav na spletu vsak dan iščemo najnovejšo tehnologijo, največ zanimanja še vedno vzbudijo živali. Očitno velja, da lahko kokoši še vedno premagajo tudi najnovejši pametni telefon,« je dejal Petelin.

    Na Delovem portalu DeloinDom so letos preračunali ali je lastna reja kokoši nesnic finančno smiselna. Ugotovili, so, da če izhajamo iz povprečnega začetnega vložka, se investicija verjetno povrne v obdobju od dveh do petih let. Hitrost povračila je odvisna predvsem od stabilnosti nesnosti, cen krme in načina oskrbe.

    Vse več ljudi rabljene izdelke tudi podarja. Število takšnih oglasov se je skoraj podvojilo, največkrat pa uporabniki podarjajo pohištvo in opremo za dom. Največja posamezna kategorija na Bolhi sicer ostajajo knjige, revije in stripi z več kot 37.000 oglasi. Število oglasov v tej kategoriji se je povečalo za 57 odstotkov, posebej hitro pa raste ponudba stripov.

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    Delov poslovni center

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    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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