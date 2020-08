Največji izziv je okužbo preprečiti

Ljubljana – Ne le v domovih za starostnike, tudi v drugih zavodih institucionalnega varstva, kot so centri za usposabljanje, delo in varstvo ali posebni zavodi, kjer skrbijo za ljudi z motnjo v duševnem razvoju ali težavami v duševnem zdravju, so epidemija covida-19 in ukrepi, povezani z njo, temeljito spremenili način življenja in dela. Tudi oni opozarjajo, da nimajo ne kadra ne prostorskih zmožnosti, če bi virus prišel v ustanovo.Od 31 milijonov evrov, kolikor bo država namenila za kadrovsko okrepitev v socialnovarstvenih zavodih v dveh letih, naj bi, po osnutku odredbe, približno 26 milijonov evrov dobili za nove zaposlitve ...