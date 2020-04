»Največji problem je, da ne vemo, kakšne ruševine je virus pustil v družbi«

Ljubljana – Subvencioniranje čakanja na delo doma in kritje vseh prispevkov za to je eden najpomembnejših antikoronskih ukrepov, s katerim se bodo ohranile številne zaposlitve, je prepričana Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Priznava, da so pred njimi ob tokratnem prazniku dela povsem novi izzivi.Prvi maj bo letos …… drugačen. Zanimivo je, da smo se v začetku leta, ko smo se v ZSSS pripravljali na 1. maj, pogovarjali o tem, da mora biti letošnje praznovanje drugačno. Namreč, 130 let je, kar ga praznujemo, in ena od idej je bila »nazaj h koreninam« praznovanja. Manj gostinstva in zabave ...