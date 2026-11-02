Menjava vodstva v največjem proizvajalcu elektrike iz obnovljivih virov

Iz Dravskih elektrarn Maribor, družbe skupine HSE in največje proizvajalke električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so posredovali informacije o novem vodstvu. Vodenje je s 1. novembrom prevzelo novo poslovodstvo.
Generalnega direktorja družbe Francija Miheliča in direktorja Sama Iršiča je imenoval ustanovitelj za polna, štiriletna mandata.
Dravske elektrarne Maribor so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Z osmimi velikimi in tremi malimi hidroelektrarnami na Dravi ter štirimi sončnimi elektrarnami pomembno prispevajo k preskrbi Slovenije z električno energijo, kot izpostavljajo v sporočilu za javnost, pa svoje razvojne aktivnosti usmerjajo v posodobitev obstoječih objektov in gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti.
Kot še poudarjajo, novo poslovodstvo prevzema vodenje družbe v obdobju pomembnega investicijskega cikla. Med projekti, ki bodo zaznamovali prihodnje razvojno obdobje družbe, so predvsem rekonstrukcija hidroelektrarne Formin in jezu Markovci, nadaljnji razvoj projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak ter večje naložbe v sončne elektrarne in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti.
Njihova izvedba bo temeljila na strokovnem znanju zaposlenih, odgovornem upravljanju ter transparentnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.
Mihelič je sicer večino svoje dosedanje poklicne poti deloval v družbi Magna Steyr v Gradcu, kjer je opravljal različne vodstvene in strokovne funkcije. Iršič pa je doslej opravljal funkcije člana in predsednika uprave ter vodil poslovne in organizacijske procese v mednarodnem okolju. Izkušnje ima tudi z nadzorom družb v energetiki.
Dosedanji generalni direktor Andrej Tumpej, ki mu je mandat prenehal 31. oktobra, ostaja zaposlen v Dravskih elektrarnah Maribor in se vrača na položaj svetovalca poslovodstva.
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