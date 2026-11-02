Menjava vodstva v največjem proizvajalcu elektrike iz obnovljivih virov

Iz Dravskih elektrarn Maribor, družbe skupine HSE in največje proizvajalke električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, so posredovali informacije o novem vodstvu. Vodenje je s 1. novembrom prevzelo novo poslovodstvo.

Generalnega direktorja družbe Francija Miheliča in direktorja Sama Iršiča je imenoval ustanovitelj za polna, štiriletna mandata.

Menjava vodstva v obdobju pomembnega investicijskega cikla

Dravske elektrarne Maribor so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Z osmimi velikimi in tremi malimi hidroelektrarnami na Dravi ter štirimi sončnimi elektrarnami pomembno prispevajo k preskrbi Slovenije z električno energijo, kot izpostavljajo v sporočilu za javnost, pa svoje razvojne aktivnosti usmerjajo v posodobitev obstoječih objektov in gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti.

Kot še poudarjajo, novo poslovodstvo prevzema vodenje družbe v obdobju pomembnega investicijskega cikla. Med projekti, ki bodo zaznamovali prihodnje razvojno obdobje družbe, so predvsem rekonstrukcija hidroelektrarne Formin in jezu Markovci, nadaljnji razvoj projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak ter večje naložbe v sončne elektrarne in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti.

Njihova izvedba bo temeljila na strokovnem znanju zaposlenih, odgovornem upravljanju ter transparentnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.

Mihelič je sicer večino svoje dosedanje poklicne poti deloval v družbi Magna Steyr v Gradcu, kjer je opravljal različne vodstvene in strokovne funkcije. Iršič pa je doslej opravljal funkcije člana in predsednika uprave ter vodil poslovne in organizacijske procese v mednarodnem okolju. Izkušnje ima tudi z nadzorom družb v energetiki.

Dosedanji generalni direktor Andrej Tumpej, ki mu je mandat prenehal 31. oktobra, ostaja zaposlen v Dravskih elektrarnah Maribor in se vrača na položaj svetovalca poslovodstva.